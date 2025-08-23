Zelenskis: “Mēs neatdosim savu zemi okupantiem” 0
Ukrainas karogs ir cerības un sapņu simbols cilvēkiem, kuri dzīvo pagaidu okupētajās teritorijās. Viņi apzinās, ka Ukraina neatdos savu zemi iebrucējam. Tā svinīgajā pasākumā Valsts karoga dienā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, vēsta Unian.
“Šis karogs ir glābiņa sajūta tautai, kuru mēs atgriežam no Krievijas gūsta. Kad viņi ierauga Ukrainas karoga krāsas, viņi saprot – ļaunums ir pagājis. Šis karogs ir mēŗkis un sapnis daudziem mūsu cilvēkiem Ukrainas pagaidu okupētajās teritorijās. Viņi lolo šo karogu. Viņi to lolo, jo zina, ka mēs neatdosim savu zemi okupantiem,” sacīja Ukrainas prezidents.
Viņš uzsvēra, ka Ukraina spēj apvienot labākos un jau ir pārliecinājusi daudzas valstis, ka tikai kopā ar Ukrainu iespējams panākt garantētu drošību demokrātiskām valstīm.
“Lai ikviens, kurš ir devis savu ieguldījumu Ukrainas ziedu spēka radīšanā, šodien dzird šos pateicības vārdus. Tas ir absolūti pelnīti. Es vēlos pateikties ikvienai un ikvienas, kas šodien cīnās par mūsu valsti un tautu,” uzsvēra Zelenskis.
Valsts karoga diena Ukrainā
23. augustā Ukrainā tiek atzīmēta Valsts karoga diena, kas ir Ukrainas tautas lepnuma avots. Saskaņā ar visizplatītāko interpretāciju, Ukrainas karogā iekļautā zilā krāsa nozīmē skaidras debesis, bet dzeltenā – labības lauku.
Ukrainas valsts karogs oficiāli tika apstiprināts 1992. gadā, bet tā vēsture aizsākās ilgi pirms tam. 23. augusts tika izvēlēts par Ukrainas valsts karoga dienu. Šajā dienā 1991. gadā tautas deputāti svinīgi ienesa zili dzelteno karogu Augstākās Radas sēžu zālē.