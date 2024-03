Lielbritānijas Karaliskā naudas kaltuve ir atklājusi otro “Zvaigžņu karu” monētu sēriju, tā vēstīja ārvalstu medijs “Euronews“.

Karaliskā naudas kaltuve ir atklājusi savas jaunākās kolekcionējamās “Zvaigžņu karu” monētas un stienīšus pēc pirmās “Zvaigžņu karu” monētu sērijas panākumiem.

Otrajā sērijā uzmanība tiks pievērsta franšīzes ikoniskajiem transportlīdzekļiem – “The Millennium Falcon” un “TIE Fighter”, “X-Wing” un “Death Star II”, kas gaidāma vēl šogad.

Četru monētu dizaina autore ir Karaliskās naudas kaltuves produktu dizainere Ffiona Gvillima (Ffion Gwillim), kura izstrādājusi arī slavenā Harija Potera monētu kolekciju.

