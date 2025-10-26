“Riktīgs kartupeļu ceļš!” Autovadītāji Pļaviņu pusē sašutuši – pēc remonta ceļš kļuvis vēl briesmīgāks 0
Kā tā var būt, ka ceļš pēc salabošanas vēl vairāk bojā automašīnas? TV3 raidījums “Bez Tabu” vēsta par notikumiem Pļaviņu pusē – daudzi autovadītāji ir ļoti neapmierināti par to, kā salabots ceļš autoceļa V959 posmā uzreiz aiz Pļaviņām Jēkabpils virzienā. Ielāpu uzklāšana situāciju padarījusi tikai sliktāku.
Sastaptie autovadītāji neslēpj savas dusmas. Kāds norāda, ka automašīnas, ja ir iespēja, virzienā uz Jēkabpili, brauc pa pretējo ceļa pusi.
Iedzīvotāji norāda, ka veiktie labojumi pamatīgi krata ne tikai automašīnas, bet arī velosipēdus. Kāds raidījuma sastaptais iedzīvotājs sacīja: “Riktīgs kartupeļu ceļš!”
Citi ir neizpratnē, kāpēc kas tāds vispār tiek pieļauts, ja iedzīvotāji maksā ceļu nodokli. “Tomēr ceļu nodokļi tiek maksāti,” sacīja kāda sieviete.
“Slikts veikums, nodokļus maksājam, bet rezultāts ir šāds,” sacīja vēl kāda sastaptā iedzīvotāja.
“Tur ir drausmīgs ceļš, cenšos pa turieni nebraukt,” norādīja cita autovadītāja.
Kāds uzrunātais vīrietis sacīja: “Ceļa remonts galīgi neadekvāts.”
Kas sakāms atbildīgajiem?
“Ar darbu pasūtītāju laikus tika pārrunāti arī citi iespējamie tehnoloģiskie risinājumi, tostarp alternatīva, kas šim ceļa posmam būtu bijusi piemērotāka, taču izmaksu ziņā apjomīgāka. Darbi īstenoti atbilstoši pasūtītāja noteiktajai tehnoloģijai un darba uzdevumā paredzētajām prasībām.
Praksē konstatēts, ka izvēlētā tehnoloģija konkrētajā vietā nav devusi gaidīto rezultātu – daudzās nelielās plaisas radīja nevienmērīgu ceļa virsmu. Pēc darbu pabeigšanas situācija tika uzlabota ar pieejamajiem ceļu uzturēšanas paņēmieniem, un darbi turpināsies arī nākamajā nedēļā – ar asfalta seguma izlīdzinošu frēzēšanu, lai samazinātu nelīdzenumus un uzlabotu braukšanas apstākļus. Kopā ar pasūtītāju tiks izvērtēts šis gadījums un meklēti piemērotākie risinājumi līdzīgu ceļa posmu uzturēšanai nākotnē,” raidījumā pauda VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”.
Vai iedzīvotāji var cerēt, ka kādreiz konkrēto posmu saremontēs kārtīgi? LVC, lai gan atzina, ka ceļš ir sliktā tehniskā stāvoklī, norādīja, ka “tuvākajā laikā tam nav plānoti kapitālieguldījumi (būvdarbi)”, tomēr “nākamgad būvdarbu sezonā tiks vērtēta iespēja tur veikt selektīvo virsmas apstrādi, lai uzlabotu braukšanas apstākļus un nepieļautu ceļa sabrukšanu”.
Plašāk pievienotajā video sižetā!