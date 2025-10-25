Ilustratīvs attēls.
"Cēla aiz saites gaisā, spēra pa purnu!" Imantā pamanīta kārtējā cietsirdība pret suni

25. oktobris 2025
Rīgā, Imantā, pie Anniņmuižas bulvāra kādā krūmu pudurī kāds pāris kļuva liecinieks satraucošai situācijai. Jau no attāluma pastaigas baudītāji pamanīja, kā kāds cilvēks rausta suni aiz siksnas un paceļ to gaisā. Kad pāris pietuvojies, mājdzīvnieka iespējamais īpašnieks iespēris dzīvniekam arī pa purnu.

Pāris pauž nožēlu, ka notikušais nav nofilmēts, jo video būtu nozīmīgs pierādījums izmeklēšanā. Neskatoties uz to, viņi jau ir vērsušies Valsts policijā ar iesniegumu.

Valsts policija ir identificējusi iespējamo vainīgo personu un plāno pieprasīt apkārt esošo videonovērošanas kameru ierakstus, lai noskaidrotu notikušā apstākļus.

TV3 raidījums “Bez Tabu” noskaidroja, ka vīrietim, kurš iesaistīts incidentā, ir dzīvnieku ķērāja apliecība. Raidījums sazinājās ar suņa saimnieku, taču viņš atteicās sniegt plašākus komentārus, norādot, ka jau ir sniedzis paskaidrojumus policijai.

