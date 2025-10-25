Foto. pexels.com/Julia Filirovska

Cāļu šķiņķos no Polijas konstatēta salmoneloze 0

LETA
20:49, 25. oktobris 2025
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) Polijas izcelsmes atkaulotos cāļu šķiņķos bez ādas konstatējis salmonelozi izraisošās baktērijas, liecina PVD publiskotā informācija.

PVD, veicot laboratorisko pārbaudi, cāļu šķiņķos konstatējis “Salmonella Enteritidis” baktērijas.

Dienestā norāda, ka Polijas izcelsmes atkaulotiem cāļa šķiņķiem ar partijas numuru “6450673321” ir beidzies derīguma termiņš un tie vairs nav pieejami tirdzniecībā.

Par konstatēto PVD ievietoja informatīvo paziņojumu Eiropas Savienības (ES) Ātrās brīdināšanas sistēmā.

PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.

