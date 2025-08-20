Latvijas basketbolistes iekļūst Eiropas U-16 čempionāta pusfinālā un cīnīsies par medaļām 0
Latvijas U-16 sieviešu basketbola izlase trešdien Rumānijā iekļuva Eiropas U-16 čempionāta A divīzijas turnīra pusfinālā, kur cīņā par medaļām tiksies ar Spāniju.
Latvijas izlase ar 51:47 (12:14, 20:12, 8:12, 11:9) pieveica Itāliju, sagādājot tai pirmo zaudējumu čempionātā.
Latvijas izlase piektdien pusfinālā, kur tiksies ar Spānijas valstsvienību, kas trešdien ar 72:53 pieveica Franciju spēles uzvarētāju, bet zaudētājas turpinās cīņu par 5.-8.vietu.
Spēli ar četriem bezatbildes punktiem sāka itālietes, pēc Marianas Moni divpunktu metiena panākot 14:5.
Latvietes pirmās un otrās ceturtdaļas mijā atbildēja ar 13:0 izrāvienu, pēc Sindijas Sondores divpunktu metiena izvirzoties vadībā ar 18:14, bet otrā puslaika ievadā pēc viena precīza Sondores soda metiena panāca deviņu punktu pārsvaru – 38:29.
Ceturtās ceturtdaļas sākumā itālietes pēc ilgāka pārtraukuma ar Izabelas Hasanas divpunktu metienu rezultātu izlīdzināja – 40:40, taču vadībā izvirzīties nespēja.
Pēc Martas Pētersones 34.minūtē realizētā tālmetiena rezultāts 47:42 par labu Latvijas izlasei nemainījās gandrīz divas ar pusi minūtes, līdz divus punktus Itālijas izlasei atguva Džūlija Millere, taču atgūt vadību itālietes nespēja.
Apakšgrupā Latvijas basketbolistes ar 69:70 zaudēja Slovēnijai, ar 48:65 atzina Spānijas pārākumu un ar 97:52 uzvarēja Lielbritāniju, ar bilanci 1-2 A grupā ieņemot trešo vietu. Astotdaļfinālā ar 76:73 tika pieveikta Ungārija.
Itālijas komanda D grupā ar 77:51 pārspēja Izraēlas vienaudzes, ar 55:53 – Vāciju un ar 66:48 – Horvātiju, izcīnot pirmo vietu grupā. Astotdaļfinālā itālietes ar 95:73 pieveica Beļģiju.
Gatavojoties Eiropas čempionātam, Latvijas basketbolistes izbraukumā ar 55:47 un 64:63 pārspēja Itāliju, bet Baltijas kausa izcīņā ar 84:26 sagrāva Igauniju, ar 59:41 – Ukrainu un ar 64:65 atzina Lietuvas pārākumu. Pēdējās pārbaudes spēlēs latvietes ar 63:46 apspēlēja Vāciju un ar 75:51 – Zviedriju.
Galvenajai trenerei Ilzei Osei-Hlebovickai izlasē palīdz treneris Elvis Brokāns un fiziskās sagatavotības treneris Ivars Ikstens.
Latvijas U-16 sieviešu basketbola izlases sastāvs:
Enija Brokāne, Kerlīna Balode (abas – Bertānu Valmieras Basketbola skola), Marta Pētersone (Jūrmalas sporta skola), Jeļizaveta Naidjonova (Daugavpils BJSS), Evelīna Sirsniņa (“Ogre”), Patrīcija Tikmere, Estere Krūmiņa (abas – RBS/”Jugla”), Šarlote Skrebele, Sindija Sondore, Adele Priedīte (visas – RBS/”Centrs”), Helēna Paula Arāja (Liepājas SSS), Kristija Joma (RSS “Rīdzene”).