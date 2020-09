Foto: PA Image/Scanpix/LETA

Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēts 31 saslimšanas ar Covid-19 gadījums, vairums jeb 17 no tiem ir saistīti ar uzņēmumu Kuldīgā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie jaunākie dati.

SPKC dati liecina, ka pēdējās septiņās dienās Latvijā ir reģistrēti 127 jauni inficētie, kas ir lielākais skaits vienas nedēļas laikā kopš marta beigām un aprīļa sākuma, kad no 30.marta līdz 5.aprīlim reģistrēja 186 jaunus infekcijas gadījumus.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka 20 saslimušie inficējušies no zināmiem infekcijas avotiem, tostarp arī iepriekš minētie 17 ar Kuldīgas uzņēmumu saistītie. Viena persona inficējusies Vācijā, kamēr desmit personām tiek precizēti inficēšanās apstākļi. Līdz ar to epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās.

Patlaban kopumā ir 307 aktīvi saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, kas ir lielākais skaits kopš 6.maija, kad valstī bija 419 aktīvi saslimšanas gadījumi.

Pagājušajā diennaktī veikts 2431 Covid-19 tests, kamēr kopumā Latvijā veikti 306 652 izmeklējumi, no kuriem 0,53% gadījumu tie bijuši pozitīvi. Tādējādi inficēšanās ar Covid-19 līdz šim tikusi laboratoriski apstiprināta 1625 personām, no kurām 1282 ir izveseļojušās, bet 36 mirušas.

Pēdējās diennakts laikā stacionēti divi pacienti ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas deviņi pacienti, no kuriem visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāra izrakstīti 222 pacienti, starp kuriem ir gan atlabušie, gan mirušie.

Latvijā apstiprināta vēl 34 Covid-19 slimnieku izveseļošanās

Kopš 10.septembra, kad pēdējo reizi tika aktualizēts no Covid-19 izveseļojušos pacientu skaits, atlabuši vēl 34 Covid-19 pacienti, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Līdz ar to Covid-19 izslimojušo pacientu skaits patlaban ir pieaudzis no 1248 līdz 1282 personām, kas ir 78,89% no kopējā ar Covid-19 saslimušo skaita.

Līdz šim inficēšanās ar Covid-19 laboratoriski apstiprināta 1625 iedzīvotājiem, tādējādi patlaban kopumā ir 307 aktīvi saslimšanas ar Covid-19 gadījumi. Tas ir lielākais skaits kopš 6.maija, kad valstī bija 419 aktīvi saslimšanas gadījumi.

Centrā skaidro, ka pirms pacienta atveseļošanās iekļaušanas oficiālajos datos, ir jārisina tehniski jautājumi, kas tostarp iekļauj attiecīgās dokumentācijas kārtošanu. Līdz ar to pastāv iespēja, ka pacienta atveseļošanās oficiālajos datos uzrādās ar nelielu nobīdi.

