Ir jābūt veselajam saprātam! Kāda jēga ir publiskajiem aizliegumiem atrasties uz ūdenstilpju ledus? 0

LA.LV
21:08, 4. marts 2026
Ziņas Latvijā

Šī ir vēsturiska ziema – sniegs sasnidzis dziļš, ledus daudzviet uzsalis arī tur, kur citus gadus tas nebija bijis. Kā komunikāciju pētniekam Mārtiņam Pričinam, LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes pasniedzējam, interesants lieka sfakts, ka ziemas laikā, 2. februārī, Rīgas dome paziņoja, ka drīkst kāpt uz ledus.

Kokteilis
Tik stūrgalvīgi, ka strīdēties ar viņiem ir bezjēdzīgi: astrologi īpaši izceļ 3 zodiaka zīmes
“To nevar notēlot!” Pēc Putina atgriešanās “uz skatuves” eksperts pamana stipri dīvainu detaļu
“Prigožinam bija taisnība par visiem 200%!” Putina uzsāktā kara atbalstītāji sākuši mest kažoku uz otru pusi
Lasīt citas ziņas

Viņš TV24 raidījuma “Preses klubs” kā jocīgāko šajā situācijā minēja, ka jau 6. februārī dome izplatīja brīdinājumu – uz ledus tomēr nedrīkst kāpt.

Pievienotajā video skatieties, ko M. Pričins saka par sabiedrības veselo saprātu izvēļu izdarīšanā šajā kontekstā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Simtiem miljonu eiro Latvijai gar degunu: BNN publicē ekskluzīvu informāciju par naudu, kas uztur agresorvalsts ekonomiku
“Piedzēries tēvainis sodu nav pelnījis!” Sieviete novēro nepatīkamu situāciju sabiedriskajā transportā, kas, kā izrādās, ir norma
Raķetes sniedzas līdz pat Eiropas vidum: eksperti norāda, ka Irāna varētu uzbrukt NATO valstīm jau tuvākajā laikā
Daugavas ledus ziemā, Rīga 2026
Rīgas ielas ziemā. 2026

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Sirdi stindzinoša glābšana! Ledlauža “Varma” komanda izglābusi jūrā iepūstus nūjotājus
“Viņš bija stiprā šoka stāvoklī!” Pārsteigts par apkārtējo vienaldzību, NBS virsseržants pie Mangaļsalas mola izglābj ledū ielūzušu vīrieti
VIDEO. Ventspils pludmalē ledus “dzīvo savu dzīvi” – gabali paši slīd krasta virzienā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.