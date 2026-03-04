Ir jābūt veselajam saprātam! Kāda jēga ir publiskajiem aizliegumiem atrasties uz ūdenstilpju ledus? 0
Šī ir vēsturiska ziema – sniegs sasnidzis dziļš, ledus daudzviet uzsalis arī tur, kur citus gadus tas nebija bijis. Kā komunikāciju pētniekam Mārtiņam Pričinam, LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes pasniedzējam, interesants lieka sfakts, ka ziemas laikā, 2. februārī, Rīgas dome paziņoja, ka drīkst kāpt uz ledus.
Viņš TV24 raidījuma “Preses klubs” kā jocīgāko šajā situācijā minēja, ka jau 6. februārī dome izplatīja brīdinājumu – uz ledus tomēr nedrīkst kāpt.
Pievienotajā video skatieties, ko M. Pričins saka par sabiedrības veselo saprātu izvēļu izdarīšanā šajā kontekstā.