Cilvēks nepiekrīt un izvairās veikt DNS testu. Vai to var veikt piespiedu kārtā?
Kādas ir iespējas noteikt DNS, ja cilvēks, kam tas jāveic, tam nepiekrīt un izvairās? Jautā Lilita S.
Kas ir bērna tēvs?
Zvērināts advokāts Artūrs Ševčuks skaidro – ar DNS tiek noteikta paternitāte vai radniecība. Civillikumā noteikts, ka par bērna māti atzīstama sieviete, kas bērnu dzemdējusi. Savukārt par bērna tēvu bērnam, kurš piedzimis sievietei laulības laikā vai ne vēlāk kā 306. dienā pēc tam, kad laulība izbeigusies ar vīra nāvi, laulības šķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu, uzskatāms bērna mātes vīrs (paternitātes pieņēmums).
Bērns, kas piedzimis sievietei ne vēlāk kā 306. dienā pēc laulības izbeigšanas, ja sieviete jau ir stājusies jaunā laulībā, uzskatāms par dzimušu jaunajā laulībā. Šajā gadījumā bijušajam vīram vai viņa vecākiem ir tiesības apstrīdēt bērna izcelšanos.
Vienlaikus paternitāti var apstrīdēt tiesā divu gadu laikā no brīža, kad bērna tēvs ir uzzinājis par bērnu. Tādas pašas tiesības ir arī mātei un bērnam, kad tas sasniedzis pilngadību, un noteiktos gadījumos vīra vecākiem. Paternitātes pieņēmuma apstrīdēšana ir samērojama ar bērna tiesībām uz identitāti un stabilu ģimenes vidi.
Var noteikt piespiedu ekspertīzi
Ja tiek apstrīdēts paternitātes pieņēmums vai bērns nav piedzimis laulībā, var celt prasību par paternitātes noteikšanu pret personu, no kuras bērns izcēlies.
Tiesa pēc lietas dalībnieka lūguma nosaka ekspertīzi bērna bioloģiskās izcelšanās noteikšanai.
Attiecīgi, lai no cilvēka iegūtu DNS, ja viņš to nedara labprātīgi, iespējams vērsties tiesā ar pieteikumu par paternitātes noteikšanu, piesakot lūgumu veikt ekspertīzi. Ja cilvēks izvairās, tiesa pieņem lēmumu par piespiedu nogādāšanu. Tādējādi cilvēks vairs nevar izvairīties no ekspertīzes veikšanas.
Der zināt
Ja kāds no lietas dalībniekiem izvairās no ekspertīzes, tiesa pieņem lēmumu par šīs personas piespiedu nogādāšanu tiesu ekspertīzes izdarīšanai.