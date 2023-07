Foto: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/LETA

Nedēļas jaunumi Eiropā: Austrijā veicinās imigrāciju, Francijā būs dārgāka elektrība







Ivars Bušmanis, “Tepat, Eiropā”, AS “Latvijas Mediji”

Austrijā veicinās imigrāciju

Austrija atbalstīs imigrāciju, lai novērstu darbaspēka trūkumu, ziņo “Euractiv”. Līdz 2027. gadam Austrija centīsies katru gadu piesaistīt vairāk nekā 15 000 kvalificētu darbinieku no valstīm ārpus ES, otrdien pēc sarunām ar sociālo lietu ministru Johannesu Rauhu un sociālo partneru pārstāvjiem paziņoja darba ministrs Martins Kočers.

Francijā celsies elektrības cenas

Tiek prognozēts, ka virs 20 miljoniem Francijas mājsaimniecību elektroenerģijas cenas no augusta pieaugs par 10%, ziņo “Euractiv.fr”. Franči gūst labumu no tā sauktā tarifu vairoga, kas ierobežo rēķinus. Tarifu griesti pirmo reizi tika ieviesti 2021. gadā, elektroenerģijas rēķini no 2022. gada 1. februāra līdz šī gada janvārim tika ierobežoti par 4% un pēc tam no februāra līdz jūlija beigām par 15%. Tagad maksājumi no 1. augusta atkal palielināsies, ko ierobežos ar 10% pieaugumu mājsaimniecībām un uzņēmumiem. Reāli kopš 2021. gada beigām elektroenerģijas cenas ir palielinājušās vidēji par 31% un ražotājiem zaudējumi šai laika posmā pārsniedz 110 miljardus eiro. “Francija ir tā Eiropas valsts, kas pēdējos divos gados no enerģijas cenu kāpuma ir visvairāk pasargājusi savus iedzīvotājus,” norāda Francijas enerģētikas ministre Agnese Panjē-Runašē.

Čehijā arvien vairāk ārzemnieku

Uz Čehiju atbraukušo ārvalstu darba ņēmēju skaits turpina pieaugt, secina Čehijas radio. 2014. gadā Čehijā strādāja 261 tūkstotis ārvalstnieku, bet 2022. gadā – jau 793 tūkstoši. Čehijas Statistikas biroja Darba tirgus statistikas departamenta direktors Dalibors Holmets skaidro, ka viena daļa ir “zilās apkaklītes”, kuras rūpnīcās saņem tikpat daudz, cik vietējie. Otra daļa ir ārvalstu menedžeri un profesionāļi, kas pelna divtik lielākas algas nekā čehi. “Tas izskatās pēc intelektuālā darbaspēka emigrācijas, jo tā ir IKT un nozares ar augstu pievienoto vērtību,” norāda Holmets.

Portugālē prasa publiskos saulessargus

Datu zinātnieks Manuels Banza ir atklājis sešas vietas galvaspilsētā Lisabonā, kur nepieciešams izvietot nojumes, lai iedzīvotāji varētu paglābties no karstās saules. Pie Baiksas, piemēram, “praktiski nav neviena koka un ir ļoti liela auto satiksme, kas palielina karstuma sajūtu”, viņš norāda “The Portugal News”.