Daļa daugavpiliešu palikuši bez ūdens; vai tas draud arī pārējai Latvijai? 0

LETA
18:17, 7. janvāris 2026
Iestājoties salam, SIA “Daugavpils ūdens” arvien biežāk saņem informāciju par aizsalušiem ūdensvadiem, aģentūru LETA informēja pilsētas pašvaldībā.
Tādēļ uzņēmuma speciālisti aicina klientus, īpaši privātmāju īpašniekus, savlaicīgi pārbaudīt un nosiltināt savā atbildībā esošos ūdensapgādes sistēmas elementus.

“Tramps tikko aicināja savus cilvēkus pamest Krieviju, tas norāda, ka, iespējams, viņš gatavojas reālām darbībām,” atklāj Slaidiņš 94
Arī maizi?!? Ko ēst, lai nodzīvotu līdz 100 gadiem: uztura speciālisti nosauc 8 ilgmūžības pārtikas produktus
Svari iemācīsies pateikt “nē”, Skorpioni atradīs iekšējo brīvību – zodiaka zīmes, kuras 2026. gadā piedzīvos liktenīgas pārmaiņas
“Pieredze rāda, ka visbiežāk aizsalst nepietiekami izolētas caurules neapsildāmās telpās, ēku pagrabos vai vietās, kur komunikācijas atrodas betona sienu un ēku pamatu tiešā tuvumā,” skaidro uzņēmumā.

Aukstā laikā, ūdenim atrodoties nekustīgā stāvoklī, uz cauruļu sieniņām veidojas kondensāts, kas sasalstot rada papildu dzesēšanas efektu un ilgstošā aukstuma periodā var izraisīt pilnīgu sistēmas aizsalšanu vai nopietnus bojājumus.

Lai izvairītos no liekiem tēriņiem un neērtībām, kas saistītas ar aizsalušu cauruļu atkausēšanu vai bojāta inventāra nomaiņu, “Daugavpils ūdens” aicina māju īpašniekus, namu pārvaldniekus un pilnvarotās personas rūpīgi apsekot savus īpašumus. Īpaša uzmanība jāpievērš pagrabtelpu noslēgšanai, lai tajās neiekļūtu aukstais gaiss, kā arī ūdensvada, kanalizācijas cauruļu un ūdens mērītāju mezglu siltumizolācijai.

Uzņēmumā uzsver, ka profilaktiskie pasākumi ir vienkāršākais veids, kā nodrošināt nepārtrauktu ūdens padevi arī stipra sala apstākļos, kad inženierkomunikācijas ir pakļautas paaugstinātam riskam.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” par ūdensvada ievadu, kanalizācijas izlaižu un ūdens skaitītāju mezglu sagatavošanu darbam ziemas apstākļos ir atbildīgs klients. Gadījumos, kad sistēma ir aizsalusi, visus nepieciešamos remonta darbus saskaņā ar noteiktajām apkalpošanas robežām veic ekspluatējošā organizācija, taču šīs izmaksas pilnā mērā ir jāsedz pakalpojuma lietotājam.

Saskaņā ar “Firmas.lv” datiem pašvaldības uzņēmuma “Daugavpils ūdens” apgrozījums 2024. gadā bija 8 219 207 eiro, bet peļņa – 462 191 eiro.

