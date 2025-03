Kaspara un Olgas Kambalu fotosesija pirms kāzām

FOTO. VIDEO. "Dalīt jau mums nav ko īpaši!" Kaspars Kambala šķiršanās gadījumā lūdz sievai atdot tikai vienu konkrētu "lietu"







Kaspara un Olgas Kambalu attiecības nonākušas krustcelēs. Šovā “Slavenības. Bez filtra” Olgas dusmās izspļāva, ka vēlas šķirties no Kaspara, un nu atklāj, ka pāris jau labu laiku dzīvo katrs savā istabā, taču tas nav viss, kas Olgai sakāms.

Kamēr Kaspars virtuvē taisa Olgai vakariņas, tikmēr viņa istabā apraud abu laulību, un nāk klajā ar abu mīlestības neglīto pusi. “Lielākā sāpe ir par to, ka mēs dzīvojam šķirti jau labu laiku, viņš vienā istabā, es citā. Viņš par mani ņirgājās, apsaukā, viņš mani arī pazemo, bet vēlāk var pateikt to, ka esmu to izdomājusi,” par piedzīvoto attiecībās stāsta Olga.

Pie viena Olga teic, ka Kasparam esot bail, ka viņa par to sāks publiski runāt. Kad producente vaicāja, cik ilgi šādi jau ir, viņa teic: “Diezgan. Nav tik viegli salauzt ģimeni, es mēģināju visu glābt, bet šodien ir pienācis tas punkts, ka man reāli apnika. Nav vērts tad cīnīties. Tā nav mīlestība, es katru dienu viņam taisu tādas vakariņas, tas priekš manis nav nekas. Viņš labi zina, kādi ziedi man patīk – vīriešu atruna, ka tur nebija. Tak iespringsti!”

Olga atzīstas, ka jau labu laiku nejūtas laimīga, viņa vēlētos attiecības izbeigt, taču tas neesot tik vienkārši. “Dalīt jau mums nav ko īpaši, vienīgais Kaspara lūgums bija, lai es šķiršanās gadījumā atdodu viņam uzvārdu,” atklāj Olga. Kaspars tikmēr turpina taisīt vakariņas, neskatoties uz to, ka abi “ir uz nažiem”. Iedvesmas lielas neesot, taču viņš cenšas, lai mēģinātu iepriecināt sievu.

