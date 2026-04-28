Vai Latviju varētu skart pārtikas deficīts? Gūtmanis skaidri un gaiši pasaka, kā no tā izvairīties
Pie augstām degvielas cenām esam jau pieraduši, bet vai mūsu valstī varētu rasties arī pārtikas deficīts? To TV24 raidījumā “Dienas personība” skaidro lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis.
G. Gūtmanis uzsver, ka Latvijā ir divas lielas nozares – graudkopība un piena lopkopība. “Mēs saražojam vairāk nekā apēdam,” viņš piebilst.
Viņš aicina patērētājus, dodoties uz veikalu, pievērst uzmanību produkcijas izcelsmes valstij un pēc iespējas vairāk izvēlēties vietējo produkciju, jo tas palīdzētu gan lauksaimniekiem, gan arī uzlabotu mūsu valsts ekonomiku.
Plašāk skaties video!