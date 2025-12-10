“Dārgais Entonij Albanīz, man izdevās apiet jūsu aizliegumu!” Austrālijā pirmā diena, kad bērniem aizliegts izmantot sociālos tīklus 0
Austrālijā trešdien stājies spēkā aizliegums bērniem līdz 16 gadu vecumam izmantot sociālos tīklus. Austrālija ir pirmā valsts, kas ieviesusi šādu aizliegumu. Taču daudzi jaunieši sociālajos tīklos jau pavēstījuši, ka viņiem izdevies apiet aizliegumu.
“Dārgais Entonij Albanīz, man izdevās apiet jūsu aizliegumu,” video “TikTok” pavēstīja kāds jaunietis, vēršoties pie Austrālijas premjerministra. Arī daudzi citi pusaudži ziņo, ka viņu konti sociālajos tīklos joprojām ir aktīvi.
Bērniem līdz 16 gadu vecumam Austrālijā turpmāk aizliegts atvērt kontus desmit lielākajos sociālajos tīklos, tai skaitā “TikTok”, “Facebook”, “Snapchat”, “Reddit”, “X” un “YouTube”.
Platformām dots viens gads, lai izstrādātu risinājumus vecuma ierobežojuma ieviešanai. Aizlieguma neievērošanas gadījumos platformām draudēs bargas soda naudas.
Ziņapmaiņas platformām, piemēram, “WhatsApp”, elektroniskajam pastam, tiešsaistes spēlēm un dažādiem izglītojošiem rīkiem ir piešķirtas atlaides, jo bērniem un pusaudžiem tie var būt nepieciešami mācībām skolā, atpūtai vai citu iemeslu dēļ.
Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs paziņoja, ka lepojas ar šo aizliegumu. Viņaprāt, tās ir vienas no lielākajām sociālajām un kulturālajām pārmaiņām, kādas notikušas Austrālijā.
Jaunais likums palīdzēs nodrošināt bērniem normālu bērnību, dos vecākiem mieru un kalpos par piemēru citām valstīm, uzskata premjerministrs.
Daudzi jaunieši komentēja premjerministra “TikTok” publicēto video, norādot, ka viņi joprojām izmanto šo platformu.
Valdība jau iepriekš paziņoja, ka, visticamāk, visi bērnu un pusaudžu konti uzreiz netiks slēgti.
Aizliegumu parlamentā pērnā gada nogalē atbalstīja gandrīz visas lielākās partijas. Aizlieguma mērķis ir pasargāt bērnus un jauniešus no tādiem riskiem kā kibermobings un bīstams saturs.
Sagaidāms, ka valstis, kas apsver līdzīga likuma ieviešanu, uzmanīgi vēros aizlieguma īstenošanu Austrālijā.
Kritiķi apgalvo, ka aizliegums ir nesamērīgs, un tas jau ir apstrīdēts Augstākajā tiesā. Daudzi ir pārliecināti, ka pusaudži vienkārši pāries uz citiem pakalpojumiem, kur riskus ir vēl grūtāk kontrolēt.
“Tas nebūs ideāls. Tās ir lielas pārmaiņas,” atzina Albanīzs. “Panākums ir tas, ka tas notiek. Panākums ir fakts, ka mums ir šī diskusija.”