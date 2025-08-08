“Daudzi sarunas ar ChatGPT izmanto kā konsultācijas par intīmiem jautājumiem” – eksperts norāda uz riskiem 0
Par riskiem, kas saistīti ar sarunām mākslīgā intelekta platformās, TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāstīja kiberdrošības uzņēmuma “Possible Security” vadītājs Kirils Solovjovs.
ChatGPT pārstāvji šīs nedēļas sākumā minēja, ka viņi saskata risku tajā, ka sarunas ar ChatGPT nav priviliģētas tā, kā sarunas ar advokātu vai psihoterapeitu, norādīja Solovjovs.
“Kā piemēru minot, ka diezgan daudz lietotāju izmanto ChatGPT un līdzīgus risinājumus tieši kā konsultāciju par intīmiem un privātiem jautājumiem, kuri konsultējoties profesionālā vidē ar īstu psihologu vai psihoterapeitu būtu aizsargāta informācija, kurai tiesību aizsargājošās iestādes nevarētu piekļūt,” viņš skaidro.
Viņi uzsvēra, ka ChatGPT gadījumā šādas aizsardzības pagaidām nav, un viņu pozīcija ir tāda, ka būtu uz to jāvirzās un jānosaka šāda aizsardzība, norāda Solovjovs.
Vienlaikus tas ir jautājums par trešo personu vai valstu piekļuvi informācijai. Paši uzņēmumi privātuma politikā uzraksta, ko darīs ar informāciju, un viņi parasti to uzraksta maksimāli, cik likums ļauj – tā, ka ar informāciju var darīt, ko grib, viņš skaidro.
Dažreiz tāpēc, ka uzņēmumi, nerunājot konkrēti par ChatGPT liek savus finansiālos aspektus priekšplānā un ir gatavi izturēties pret lietotājiem ļauni – tas vēsturiski tā ir bijis, piebilst eksperts.
Citos gadījumos varbūt tāpēc, ka viņi ir ieinteresēti, lai juridiski viss būtu kārtībā – viņi vēl nezin, kādos veidos izmantos, viņi tic, ka visi tie veidi būs labi no viņu perspektīvas, un viņi vienkārši to nevar paredzēt, tāpēc iekļauj maksimāli plašus nosacījumus, viņš uzsver.
“Man pašam nav Google konta, tāpēc, ka Google konta nosacījumos ir rakstīts, ka Google informāciju, kas tur ir, var izmantot ļoti plaši – gandrīz jebkā, un es neesmu ar mieru,” norāda Solovjovs.