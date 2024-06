Foto: EPA/Scanpix/LETA

Daugavpilī šodien pārspēts nacionālais 27.jūnija karstuma rekords, liecina Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācija.

Daugavpils meteoroloģisko novērojumu stacijā gaisa temperatūra īslaicīgi paaugstinājās līdz +31,9 grādiem, kas ir jauns 27.jūnija maksimālās gaisa temperatūras rekords visā Latvijā.

Ceturtdien vēl četrās meteoroloģisko novērojumu stacijās pārspēti vietējie karstuma rekordi: Dobelē temperatūra pirmo reizi sasniegusi plus 30,2 grādus, Rucavā – plus 30,4 grādus, Skrīveros – plus 31,3 grādus, bet Zīlānos – plus 31,6 grādus.

Sinoptiķi prognozē, ka pamatīga svelme Latvijā gaidāma arī rīt, bet vēlāk karstums atkāpsies.