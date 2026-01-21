Foto: AFP/Scanpix.com

Spānijas ziemeļaustrumu reģionā Katalonijā otrdien notika vilciena avārija, kurā gājis bojā viens cilvēks, bet 37 guvuši ievainojumus.

Jaunā avārija notika divas dienas pēc ātrvilcienu sadursmes Spānijas dienvidu reģionā Andalūzijā, kurā gājuši bojā vismaz 42 cilvēki.

Reģionālie ārkārtas situāciju dienesti ziņoja, ka bojāgājušais ir vilciena mašīnists. Vietējo mediju publicētās fotogrāfijās bija redzams pamatīgi bojāts vilciena priekšgals.

Uz notikuma vietu pie Želidas pilsētas, kas atrodas uz austrumiem no Barselonas. tika nosūtītas aptuveni 20 ātrās palīdzības mašīnas, kā arī desmitiem paramediķu un ārkārtas situāciju darbinieku.

Avārija notika, kad stiprā vētrā un lietusgāzē uz dzelzceļa sliedēm sabruka atbalstsiena, trāpot pasažieru vilcienam dzelzceļa tīkla “Rodalies” līnijā R4. Vilcieni šajā maršrutā parasti ir pārpildīti darbdienu vakaros.

Pirms tam cits “Rodalies” pasažieru vilciens līnijā R2 noskrēja no sliedēm pēc zemes nogruvuma pie Blanesas pilsētas Katalonijas reģionā. Vilciens zaudēja asi, bet netika ziņots, ka šajā avārijā būtu cietušie.

Ārkārtas situāciju dienesti Katalonijā otrdien arī atrada vīrieša līķi automašīnā, kuru bija aizskalojuši plūdu ūdeņi parasti sausā upē pie Palau-Satoras ciema.

Varas iestādes izsludināja sarkano trauksmi dažos Katalonijas rajonos vētras “Harijs” dēļ, kas atnesusi stipru vēju un lietusgāzes. Cilvēki tika brīdināti netuvoties ostām un pludmalēm augstu viļņu dēļ.

Traģiska divu ātrvilcienu avārija Spānijā: diemžēl ir ne tikai ievainotie, bet arī daudz bojāgājušo
