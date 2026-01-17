Saskaņotais paziņojums telefonā? Skaidrojam, kā veiksmīgi tikt galā ar šo jauninājumu 0
Ar saskaņoto paziņojumu pagājušajā gadā fiksēti 73,9% no visiem ceļu satiksmes negadījumiem, savukārt 26,1% ceļu satiksmes negadījumu fiksēti ar policijas protokolu, informē Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā (LTAB).
Pērnā gada otrajā pusē pieaudzis ar elektroniskajiem rīkiem aizpildīto saskaņoto paziņojumu īpatsvars. Kopš 17. decembra, kad autovadītājiem iespējams aizpildīt saskaņoto paziņojumu saziņas lietotnē “Whatsapp”, šādā veidā fiksēti 29 ceļu satiksmes negadījumi.
TV24 raidījumā “Preses klubs” Jānis Abāšins, Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents, LTAB vadītājs skaidroja, kā tas izdarāms internetā. Pievienotajā video varat noskatīties, kur Abāšins skaidro, kāda ir kārtībā saskaņotā paziņojuma pieteikšanai lietotnē “Whatsapp” un kāda šobrīd palīdzība ir pieejama, lai avārijā iesaistītie veiksmīgi tiktu galā ar šo jauninājumu.
Iecerēts, ka tuvākajā laikā jaunā saskaņotā paziņojuma funkcija būs pieejama arī citās populārajās ziņapmaiņas lietotnēs.
Saskaņoto paziņojumu ziņapmaiņas lietotnē Whatsapp drīkst aizpildīt tad, ja CSNg nav cietušo un iesaistītie var apliecināt savu identitāti ar SmartID vai E-paraksta rīkiem, brīdina portāls lvportals.lv.
Sarunbots dialoga formā uzdod jautājumus par CSNg rašanās laiku, apstākļiem, lieciniekiem un nodarītajiem bojājumiem. Daļa informācijas, piemēram, notikuma vieta un informācija par iesaistītajiem transportlīdzekļiem, tiek ģenerēta automātiski, tādējādi ievērojami samazinot Saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas laiku.
Galvenā risinājuma priekšrocība – iesaistītajiem nav jāzīmē negadījuma shēma, kas līdz šim sagādājusi lielākās problēmas autovadītājiem. Tā vietā risinājums paredz plašas CSNg apstākļu foto un video fiksācijas iespējas.