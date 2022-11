Degvielas cenas būs grūdiens paradumu maiņai, pēc ziemas džipus mainīsim pret mazākām mašīnām, tā Kulbergs Ieteikt







Degvielas cenas ir mainīgas, ir novērots, ka pircēji aktīvi izmanto akcijas, ko degvielas tirgotāji piedāvā brīvdienās, tad degvielas pārdošanas apjomi kāpjot pat par 60-80%, bet kopumā degvielas patēriņš šobrīd ir samazinājies.

Degvielas cenas staigā, tāpat kā lielveikalos cenas pārtikai – cenas ir kāpušas visos segmentos, transports nav vienīgais segments, un cilvēki meklē, kā ietaupīt, līdz ar to augstāk minētais ir loģiska cilvēku rīcība, arī es to daru, šādu komentāru TV24 raidījumam “Preses klubs” sniedza Andris Kulbergs, Latvijas Auto asociācijas prezidents, LDDK padomes loceklis, ievēlēts 14. Saeimā (AS).

Kulbergs piekrīt, ka

katrs latvietis tagad izvērtē savus tēriņus gan transportā, gan ēšanā, gan ceļošanā, brīvā laika pavadīšanā. Pamainot paradumus braukšanā, mazāk braucot – tas ietaupīs vairāk.

Kulbergu pārsteidz, ka pielāgošanās tomēr nav notikusi, ka cena 2 eiro par litru nav samazinājusi satiksmes intensitāti. Acīmredzot, cilvēki savelk jostas, bet turpina vecos paradumus, uz ielām pilns ar mašīnām.

Kulbergs saka, ka šis ir viens signāls paradumu maiņai, kas ziemā kopā ar apkures, pārtikas un elektrības rēķiniem iedos spēcīgu triecienu paradumu maiņai – cilvēki turpmāk būtiski pamainīs sava nākamā auto izvēli, skatoties uz ekonomiskāku auto, atsakoties no džipiem.