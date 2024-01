“Diēta – tas ir īslaicīgi.” Ārste iesaka katram atrast savu uztura stratēģiju jeb ēst apzināti Ieteikt







TV24 raidījumā “Dr.Apinis”, diskutējot par veselīgu uzturu un diētu, kā arī lieko svaru, ārste, uztura speciāliste Guna Havensone uzsvēra, ka cilvēki grib “ātri redzēt tos rezultātus”.

“Tiešām ir tās situācijas, kad pirmie liekie kilogrami tiek zaudēti, pēc tam arī strādā kā diezgan labs, motivējošs elements, lai tomēr mainītu to dzīvesveidu. Kā jau teicu: diēta – tas ir īslaicīgi, bet uztura stratēģija jeb dzīvesveids, jeb apzināta ēšana atlikušo dzīvi, – tas jau ir tas galvenais uzdevums, kas kuram katram tad arī ir jāatrod. Kā es saku: atrast to savu ēšanas ritmu, atrast tos produktus, kas viņus uzrunā, un kādā veidā pa dzīvi turpmāk tad regulēt svaru,” sacīja ārste, uztura speciāliste Havensone.

Ārste norādīja, ka cilvēka vielmaiņas sistēma tomēr arī “nav konstanta”. Gadiem ejot, noveco arī vielmaiņa.

“20 gadu vecumā mēs varam to, 30 gados – to, 40 gados to…Tomēr katram šim dzīves posmam ir šie te savi izaicinājumi, un liela māka ir to pieņemt un atrast to ritmu, kādā veidā tad arī turpmāk var kvalitatīvi dzīvot to dzīvi. Tātad apzināta ēšana, bet ne caur piespiešanos. Kā es teicu, tas ir dzīvesveids. Tie nav tādi īslaicīgi pasākumi, kad mēs mētājamies no vienas diētas uz otru, kas ir ļoti tipiski,” tā TV24 raidījumā “Dr.Apinis”, runājot par diētām un liekā svara regulēšanu, rezumēja ārste Havensone.