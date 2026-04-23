Gatavojoties vērienīgajam koncertam “Manai dzimtenei”, kas 11. jūlijā pieskandinās Dziesmu svētku estrādi “Sidraba birzs”, virsdiriģentu saimei pievienojies starptautiski atzītais diriģents Jānis Liepiņš. Viens no savas paaudzes spilgtākajiem māksliniekiem, kurš ikdienā strādā prestižajā Manheimas Nacionālajā teātrī Vācijā.
“Man ir liels prieks atkal piedzīvot darbu ar kopkori, jo kormūzika ir mans sākums, ar ko sāku savu diriģenta ceļu,” uzsver Jānis Liepiņš, kurš pēdējos gadus vairāk fokusējies uz operu un simfonisko mūziku. “Mana pirmā izglītība ir kora diriģēšanā un pirmā pieredze gūta kā kora dziedātājam, tāpēc atgriešanās pie šī žanra man šobrīd ir nedaudz kā skats uz jaunību. Man liekas, tas būs skaists mirklis, kad visi dziedās ar sirdi un dvēseli savas mīļākās dziesmas.”
Jāņa Liepiņa muzikālā izaugsme ir cieši saistīta ar kora dziedāšanu un vadīšanu – viņš divpadsmit gadus aizvadījis leģendārajā jauniešu korī “Kamēr…”, no kuriem sešus bijis tā mākslinieciskais vadītājs. Šajā posmā viņa vadībā koris izcīnīja uzvaru Eiropas kora Grand Prix Areco un uzvaras konkursos Helsinkos, Takarazukā un Torrevjehā. Šī bagātīgā pieredze kalpojusi par pamatu Lielās mūzikas balvas saņemšanai kategorijā “Gada jaunais mākslinieks”.
Kopš 2019. gada Jānis Liepiņš ieņem Manheimas Nacionālā teātra pirmā kapelmeistara amatu Vācijā. Viņa profesionālajā ceļā īpaši izceļama sadarbība ar Latvijas Nacionālo operu un baletu, kur viņš no 2014. līdz 2019. gadam strādāja par diriģentu un šobrīd regulāri uzstājas kā viesdiriģents, kā arī viesizrādes Deutsche Oper am Rhein, Hannoveres Valsts teātrī un Hemnicas teātrī, un sadarbība ar vadošajiem Latvijas un starptautiskajiem simfoniskajiem orķestriem.
“Mūsdienu pasaulē ir ļoti daudz ļaunuma, maldināšanas un negāciju, kur mēs ikdienā mēdzam būt sašķelti. Man liekas, ka šis koncerts ir fantastiska iespēja cīnīties pret to visu – ja cilvēki sanāk kopā un dzied ar sirdi un dvēseli savas mīļākās dziesmas, visas negācijas uz brīdi pazūd. To nekad nevar atkārtot televīzijas ierakstā, tas ir vienkārši pašam jāpiedzīvo,” aicina Jānis Liepiņš.
Koncerts “Manai dzimtenei” 11. jūlijā Dziesmu svētku estrādē būs šīs vasaras emocionālākais notikums, kur tūkstošiem dziedātāju no Latvijas un diasporas koriem visā pasaulē izpildīs Raimonda Paula kora dziesmas un iemīļotas melodijas – no “Dzel manī sauli” līdz “Viss nāk un aiziet tālumā”. Režisores Ditas Lūriņas vadībā estrāde pārtaps vienā lielā kopkorī, kur klausītāji varēs dziedāt līdzi kopā ar tādiem māksliniekiem kā Aleksandrs Antoņenko, Uģis Roze, Rūta Dūduma, Andris Ērglis, Inga Šļubovska, Edgars Ošleja, Annija Putniņa, Juris Jope, Mārtiņš Šmaukstelis, Beāte Megija Baranovska, Juris Hiršs, Andris Bērziņš u. c. Programmu papildinās skatītāju izvēlētas dziesmas paplašinātā sadziedāšanās naktī, sniedzot iespēju sajust to vienotības spēku, ko spēj dot tikai kopīga dziedāšana Dziesmu svētku estrādē.
