Laiks likt lietā krājumus elementārā receptē: pērnā ievārījuma kēkss 0
Pavasara ģenerāltīrīšana ir atklājumiem pilns pasākums. Pieliekamā tālākajā stūrī, piemēram, var atrast arī pērnās, aizpērnās un pat vēl senākus ziemas krājumus. Tos var izmantot garda kēksa pagatavošanai.
Sastāvdaļas
2 glāzes miltu
1 glāze kefīra (vai bezpiedevu jogurta)
1 glāze ievārījuma
1 glāze cukura
3 olas
1 ēdamkarote sviesta
2 tējkarotes kanēļa
1,5 tējkarotes sodas
Pagatavošana
Ievārījumā iejauc sodu, pievieno cukuru, samaisa. Noliek uz stundu ledusskapī. Pievieno sajauktas olas, kefīru, miltus un samaisa. Var pievienot arī maltu kanēli, pierīvēt citrona vai apelsīna miziņu. Samaisa. Mīkla nebūs bieza.
Lej kēksa veidnē, kurā ieklāts cepampapīrs, ko ieziež ar sviestu. Cep cepeškrāsnī 180 grādos 35–45 minūtes. Gatavību pārbauda ar koka irbulīti – ja mīkla tam nelīp klāt, kēkss ir gatavs.
Nedaudz atdzisušu kēksu izņem no veidnes un pārkaisa ar pūdercukuru. Var pārziest ar rikotu vai bezpiedevu krēmsieru, kas viegli sakults ar cukuru un citronu sulu pēc garšas.