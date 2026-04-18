Divi katastrofāli, dārgi un slikti teātri! Ekonomists Strautiņš par notiekošo politikā
TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” ekonomists Pēteris Strautiņš dalās viedoklī par politikā notiekošo.
P. Strautiņš pauž, ka politika jau tā ir nepārāk labs teātris. Un vēl par nelaimi šogad ir priekšvēlēšanu gads. Viņš konkrētāk piemin solidaritātes nodokli, ka tas ir katastrofāli slikts teātris.
Tāpat viņš uzskata par “ņemšanos” ap “airBaltic” – tas arī ir ļoti dārgs un slikts teātris. Ekonomists norāda, ka šādi uzņēmumam tiek nodarīts ļaunums, jo ja cilvēki sāks “raustīties” un nepirks biļetes, tad tur būs jāiegulda vēl vairāk naudas.