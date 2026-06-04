FOTO: Valsts policija
FOTO: Valsts policija
Valsts policija

Pirmdien no ārstniecības iestādes izbēdzis apcietinātais; nekavējoties informēta policija 0

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LETA
14:21, 4. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Pirmdien no veselības aprūpes iestādes izbēdzis kāds apcietinātais, aģentūra LETA noskaidroja Ieslodzījuma vietu pārvaldē (IeVP).

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IeVP norādīja, ka par notikušo nekavējoties informēta Valsts policija, kurai nodota nepieciešamā informācija apcietinātā meklēšanas pasākumu veikšanai.

Meklēšanas rezultātā policija apcietināto aizturēja. Pēc procesuālo darbību veikšanas persona nogādāta atpakaļ Rīgas Centrālcietumā.

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Saistībā ar notikušo Valsts policijā ir sākts kriminālprocess, savukārt IeVP ierosināta dienesta pārbaude.

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