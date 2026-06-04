Vilciens pret pasažieriem – kurš kuru izturēs: “Jums te vasarā parasti ir sauna, ja? Braukt ar “vivānu” vienmēr ir piedzīvojums!” 3
Trešdienas pēcpusdienā, kad ārā termometra stabiņš ārā beidzot kāpa aizvien augstāk, jo sākusies taču vasara, daudzi cerēja uz komfortablu braucienu vilcienā, cerot, ka šajos laikos tajā taču ir jābūt kondicionierim. Realitāte izrādījās gluži cita.
Vagons ātri esot pārvērties par īstu somu pirti. Kondicionieris nedarbojās, un tikai ar ievērojamu fizisko spēku izdevies atvērt dažus logus. Par situācijas dramatiskumu liecina ieraksts socvietnē “X”: “Dārgais ViviVilciens, lūdzu, paskaidrojiet, ka šis ir normāli?”
Reakcija sociālajos tīklos nebija ilgi jāgaida. Komentāri zem šī ieraksta bija ar tipisku latvisko humora devu un pašironiju. Daudzi rakstīja, ka tas ir “klimatneitrālais reiss” un vasara taču ir īsa – jāizbauda pilnībā.
Citi atcerējās vecos dīzeļvilcienus, kuros logus neviens neatsver “caurvēja dēļ”. Kāds dalījās stāstā, kā ārzemnieki vilcienā uz Siguldu jautājuši: “Jums te vasarā parasti ir sauna, ja?”
Konduktore savukārt saņēmusi atzinību no daudziem – bijusi ļoti izdarīga, vairākkārt zvanījusi mašīnistam un meklējusi risinājumus.
“Vivi” oficiālais konts reaģēja nākamajā dienā. Kompānija atvainojās par neērtībām, ka informējusi atbildīgos kolēģus un aicināja pasažierus griezties pie konduktoriem līdzīgās situācijās. Lūk, komentāru izlase par šo situāciju.
Dārgais @ViviVilciens , lūdzu, paskaidrojoet, kā šis ir nomāli? Iekšējā t 31. Vilcienā, kur būtu jābūt kondicionierim (kas nestrādā). Bet tā kā jābūt kondicionierim-logi bloķēti. Dažus izdodas atvērt, ja kādam pasažierim lielāks spēks.. pic.twitter.com/Pj0mogTnvl
— Liene (@LieneBs) June 3, 2026
Paldies! Konduktore jau darīja visu labāko, kas no viņas atkarīgs
— Liene (@LieneBs) June 4, 2026
Par kondicionieri jāmaksā atsevišķi. Jāzvana Briškenam.
— Ivars Auziņš🇱🇻 🇪🇺 🇺🇦 🌻 (@IvarsAuzins) June 3, 2026
Bija ļoti izdarīga konduktore, kura pa rāciju vairākkārt sazinājās ar mašīnistu. Tas teica, ka jau ieslēgts, un ja jau nav nekāda labuma, ta labāk arī nebūs. Pēc tam sāka meklēt, kur logus var atvērt..
— Liene (@LieneBs) June 3, 2026
Dažreiz ir vēl labāk :Rīgas stacijā stāvot visi logi ciet,vagonā t kāpj,cilbēki svīst. Vilcienam lēnām uzsākot braukt, karstums pieaug. Un, tad, kad visi ir kārtīgi sasvīduši, tad aiz Jāņavārtiem var atvērt logus.
— Ilze (@Ilzenoselijas) June 3, 2026
Gadījās braukt ar grupiņu ārzemnieku vilcienā uz Siguldu. Viņi jau pie +25 vērsās pie vietējiem ar jautājumu: "Jums te vasarā parasti ir sauna, ja?"
— ArtursZogla (@ArtursZogla) June 3, 2026
Vēlā rudenī uz Madonu bij +26 un acis dedzinoša gaisma vagonā. Reāls spīdzināšanas pasākums. Autobusi nav labāki – tur legrooms ir vjetnamiešu maukām piemērots, reizēm jāstāv kājās līdz Balviem, pamīzt nav kur, bagāžu ielikt nav kur. Suņa apmīztais ministrs akceptējis sūdu!
— john (@pachangabro) June 3, 2026