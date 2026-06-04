Ekrānšāviņš no “X” @LieneBs

Vilciens pret pasažieriem – kurš kuru izturēs: “Jums te vasarā parasti ir sauna, ja? Braukt ar “vivānu” vienmēr ir piedzīvojums!” 3

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LA.LV
13:30, 4. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Trešdienas pēcpusdienā, kad ārā termometra stabiņš ārā beidzot kāpa aizvien augstāk, jo sākusies taču vasara, daudzi cerēja uz komfortablu braucienu vilcienā, cerot, ka šajos laikos tajā taču ir jābūt kondicionierim. Realitāte izrādījās gluži cita.

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Vagons ātri esot pārvērties par īstu somu pirti. Kondicionieris nedarbojās, un tikai ar ievērojamu fizisko spēku izdevies atvērt dažus logus. Par situācijas dramatiskumu liecina ieraksts socvietnē “X”: “Dārgais ViviVilciens, lūdzu, paskaidrojiet, ka šis ir normāli?”

Reakcija sociālajos tīklos nebija ilgi jāgaida. Komentāri zem šī ieraksta bija ar tipisku latvisko humora devu un pašironiju. Daudzi rakstīja, ka tas ir “klimatneitrālais reiss” un vasara taču ir īsa – jāizbauda pilnībā.

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Citi atcerējās vecos dīzeļvilcienus, kuros logus neviens neatsver “caurvēja dēļ”. Kāds dalījās stāstā, kā ārzemnieki vilcienā uz Siguldu jautājuši: “Jums te vasarā parasti ir sauna, ja?”

Konduktore savukārt saņēmusi atzinību no daudziem – bijusi ļoti izdarīga, vairākkārt zvanījusi mašīnistam un meklējusi risinājumus.

“Vivi” oficiālais konts reaģēja nākamajā dienā. Kompānija atvainojās par neērtībām, ka informējusi atbildīgos kolēģus un aicināja pasažierus griezties pie konduktoriem līdzīgās situācijās. Lūk, komentāru izlase par šo situāciju.

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