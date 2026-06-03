VIDEO. Motociklistam, kurš bēg no policijas, sodā pāris mēnešalgas un tiesības ar atņem 0
Aizvadītajā nedēļas nogalē kāds no policijas bēgošs motociklists – Igaunijas pilsonis – par izdarītajiem pārkāpumiem saņēmis 6700 eiro sodu un palicis arī bez tiesībām, aģentūru LETA informēja Valsts policijā (VP).
Svētdien ap plkst. 13, veicot patrulēšanu Bauskas novada Codes pagastā policijas dienesta transportlīdzekļa radars fiksēja motociklu, kurš pārvietojās ar ātrumu 126 kilometri stundā (km/h), pie atļautajiem 70 km/h. Tāpat transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes simboli bija aizlīmēti ar uzlīmi.
Ieslēdzot bākugunis un skaņas signālu un apgriežot dienesta transportlīdzekli braukšanai pretējā virzienā, motocikla vadītājs jau bija palielinājis braukšanas ātrumu un sācis bēgšanu, skaidro VP. Policija informāciju nodeva arī Bauskas novada pašvaldības policijas Iecavas ekipāžai.
Iebraucot apdzīvotā vietā, Iecavā, krustojumā pašvaldības policijas ekipāža ar trafareto dienesta automašīnu centās nobloķēt ceļu bēgošajam motociklistam, taču tas neizdevās un vīrietis turpināja bēgt caur Iecavu pa Rīgas ielu, izveidojot vairākas bīstamas situācijas un pārkāpjot virkni ceļu satiksmes noteikumu.
VP amatpersonas vairākkārt izteica prasību latviešu un angļu valodā apturēt transportlīdzekli, bet motociklists nereaģēja un turpināja bēgšanu, palielinot ātrumu. Pakaļdzīšanās turpinājās pa Bauskas šoseju Rīgas virzienā līdz Ķekavas novada Ķekavas pagastam, kur motociklists, neizvērtējot satiksmes intensitāti, veica bremzēšanas manevru. Pēc bēgošā motocikla apturēšanas policisti aizturēja vīrieti, Igaunijas pilsoni.
VP amatpersonas pret vīrieti sāka sešus administratīvo pārkāpumu procesus – par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram ir aizsegta valsts reģistrācijas numura zīme, un par agresīvu braukšanu, kas izpaudusies kā vairākkārtēja braukšanas joslu maiņa, vairāku sastrēgumā esošu vai kolonnā braucošu transportlīdzekļu apdzīšana pa pretējā virziena joslu un braukšanas ātruma pārsniegšana. Vīrietim piemērotais sods sasniedz 6700 eiro un tam papildus paredzēta transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana uz trim gadiem.
Tāpat pret vīrieti ir sākts kriminālprocess par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, kas izpaudusies kā agresīva braukšana pēc kompetentas institūcijas amatpersonas atkārtotas vai vairākkārtējas prasības apturēt transportlīdzekli. Saskaņā ar Krimināllikumu par šādu pārkāpumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem. Soda apmēru nosaka tiesa.