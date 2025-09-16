Jau ziņots, ka no pagājušās ceturtdienas, 11. septembra, Latvija slēdza gaisa telpu austrumu pierobežā. Gaisa telpas slēgšana šobrīd paredzēta līdz 18. septembrim un tā slēgta preventīvos aizsardzības nolūkos.
Lai noskaidrotu, kā gaisa telpas slēgšana ietekmēs Rīgas lidostu un komercreisus, LA.LV sazinājās ar VAS “Latvijas gaisa satiksme” preses sekretāru Arni Lapiņu.
“Jāatzīmē, ka lidmašīnas, kas šķērsojušas vai kuru lidojumu plāni paredz šķērsot Krievijas vai Baltkrievijas gaisa telpu, nedrīkst nolaisties vai pacelties no Eiropas Savienības valstu lidostām. Latvijas robežu ar Krieviju un Baltkrieviju šķērso tikai trešo valstu gaisa kuģi, kas veic tranzīta pārlidojumus,” skaidro Lapiņš.
Viņš turpina: “Gaisa telpa austrumu pierobežā slēgta līdz FL195 (FL – lidojuma līmenis – Flight level), kas neatstās iespaidu uz tranzīta lidojumiem, jo tie notiek augstāk par FL300. Ārpus slēgtās zonas gaisa satiksmes organizācija notiks bez izmaiņām. Saskaņā ar NBS izdoto NOTAM ziņojumu, tiem, kas vēlēsies lidot šajā zonā gaisa telpā, jāvēršas pie NBS atļaujas saņemšanai.”
Tāpat Lapiņš skaidro, kā tiek uzraudzīta slēgtā gaisa telpa: “Gaisa satiksmes vadības dienesti kontrolēs, lai gaisa kuģi, kuri lido
kontrolējamā gaisa telpā, neiekļūtu šajā ierobežoto lidojumu zonā, savukārt nekontrolējamā gaisa telpā lidojošo gaisa kuģu piloti ir atbildīgi par to, lai tajā nelidotu.”
