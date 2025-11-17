Publicitātes foto

14:22, 17. novembris 2025
Katru gadu Latvijā slimnīcās nonāk vidēji 7000 insulta pacientu, no kuriem mirst vidēji katrs piektais, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Insulta gadījumā svarīga ir katra minūte – jo ātrāk tiek sniegta palīdzība, jo lielākas iespējas glābt cilvēka dzīvību, saglabāt viņa veselību un dzīves kvalitāti kopumā. Lai pievērstu uzmanību insulta pazīmju atpazīšanai, SPKC sadarbībā ar Latvijas Neirologu biedrību un Latvijas Insulta biedrību ir izstrādājis informatīvu digitālo testu “Noskaidro, vai proti atpazīt insultu?”.

Tā mērķis ir ar septiņiem jautājumiem veicināt sabiedrības izpratni par insulta pazīmēm un mudināt iedzīvotājus rīkoties ātri situācijās, kad kādu varētu būt skārusi šī slimība. Testā var uzzināt biežākos insulta simptomus un noskaidrot, vai tos spētu atpazīt. Vienlaikus var pārbaudīt zināšanas par rīcību krīzes situācijā gan brīžos, kad ir aizdomas par insultu līdzcilvēkam, gan tad, kad tiek piedzīvotas izmaiņas savā pašsajūtā.

Aptuveni divas trešdaļas Latvijas iedzīvotāju vecumā no 45 līdz 65 gadiem spētu atpazīt insulta pazīmes, noskaidrots kampaņas laikā veiktā aptaujā.

Lai laikus atpazītu insultu, Latvijas iedzīvotāji aicināti iegaumēt “Ā.T.R.I” formulu. Jālūdz cilvēkam atsmaidīt un jāizvērtē, vai sejai ir novērojama asimetrija, proti, vai vienas puses acs vai lūpu kaktiņš ir noslīdējis. Tad jālūdz pacelt un turēt abas rokas priekšā, vērojot, vai cilvēks var to izdarīt, kā arī jāaicina pateikt vai atkārtot vienkāršu teikumu, lai pārliecinātos, vai runa nav traucēta.

Ja kādu no šīm darbībām cilvēks nevar izpildīt, jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, zvanot uz tālruni 112 vai 113.

