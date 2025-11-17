26 cilvēki pēc negadījuma uz ceļa nakts vidū netiek ārā no autobusa. Glābēji steidz palīgā 0
Šonakt glābēju palīdzība bijusi nepieciešama no ceļa nobraukuša autobusa pasažieriem, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Izsaukums tika saņemts plkst. 00.51. Augšdaugavas novada Līksnas pagastā autobuss ar pasažieriem bija nobraucis no ceļa braucamās daļas un atradās uz nomales.
Glābēji palīdzēja 26 cilvēkiem izkļūt no autobusa. Kā skaidroja dienesta peses pārstāve Viktorija Gribuste, nav informācijas, ka kāds šajā ceļu satiksmes negadījumā būtu cietis.
Darbs notikuma vietā noslēdzās plkst. 01.24.
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti kopumā 84 ceļu satiksmes negadījumi, aģentūru LETA informēja Valsts policijā. Negadījumos cietušas četras personas – divi cilvēki Rīgas reģionā, bet pa vienam Zemgalē un Kurzemē.
Ceļu satiksmes jomā pieņemti 514 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 201 par ātruma pārsniegšanu un septiņi par agresīvu braukšanu.
Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti septiņi administratīvo pārkāpumu procesi un seši kriminālprocesi.