Apledojums un slideni ceļi
Apledojums un slideni ceļi
Foto-Shutterstock

26 cilvēki pēc negadījuma uz ceļa nakts vidū netiek ārā no autobusa. Glābēji steidz palīgā 0

LETA
10:55, 17. novembris 2025
Ziņas Latvijā

Šonakt glābēju palīdzība bijusi nepieciešama no ceļa nobraukuša autobusa pasažieriem, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

Reklāma
Reklāma
“Katru reizi jauns stulbuma dibens sasniegts!” Soctīkli šokēti par Šlesera komentāru pie “Staro Rīga” objekta, ko radījuši bērni
Kokteilis
Svinēsim Latvijas valsts proklamēšanas 107. gadadienu! Vislatvijas 18. novembra pasākumu programma vienuviet
Kokteilis
Kā un kur tu satiksi savu īsto vīrieti: to tev pateiks tavs dzimšanas mēnesis
Lasīt citas ziņas

Izsaukums tika saņemts plkst. 00.51. Augšdaugavas novada Līksnas pagastā autobuss ar pasažieriem bija nobraucis no ceļa braucamās daļas un atradās uz nomales.

Glābēji palīdzēja 26 cilvēkiem izkļūt no autobusa. Kā skaidroja dienesta peses pārstāve Viktorija Gribuste, nav informācijas, ka kāds šajā ceļu satiksmes negadījumā būtu cietis.

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Dīvaini… 5 ikdienišķas lietas, kuras nekad neredzēsi sapnī, jo mūsu prāts tam vienkārši nav gatavs
Kokteilis
VIDEO. “Sapņiem nav derīguma termiņa!” 86 gadus veca seniore ar izpletni izlec 1000. reizi savā mūžā
“Ir jau jocīga “garša” tam visam klāt” – patrioti internetā uztraucas par šodienas lāpu gājienu

Darbs notikuma vietā noslēdzās plkst. 01.24.

Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti kopumā 84 ceļu satiksmes negadījumi, aģentūru LETA informēja Valsts policijā. Negadījumos cietušas četras personas – divi cilvēki Rīgas reģionā, bet pa vienam Zemgalē un Kurzemē.

Ceļu satiksmes jomā pieņemti 514 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 201 par ātruma pārsniegšanu un septiņi par agresīvu braukšanu.

Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti septiņi administratīvo pārkāpumu procesi un seši kriminālprocesi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Daudzviet autoceļi sniegoti un apledo. Laika prognoze pirmdienai
Sniega lāpstas gatavas? Sinoptiķi nosauc konkrētu dienu, kad gaidāmas pirmās kupenas
Var saņemt 50 kg jeb divus maisus pa 25 kg. Rīgas iedzīvotājiem izsniegs smiltis ietvju kaisīšanai
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.