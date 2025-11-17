Mēs ēdam plastmasu katru dienu! Eksperte skaidro, kā mikroplastmasa nonāk zivīs un citā pārtikā: apdraudēta ir visa planēta 0
Inta Dimante-Deimantoviča, Bior Akvakultūras pētniecības un inovāciju infrastruktūras centra vadītāja, TV24 raidījumā “Uz līnijas” brīdina, ka mikroplastmasa jūrās nopietni apdraud planktonu, zivis un cilvēkus, jo organisms to uzņem, bet tas nesniedz barības vielas, novājina un ietekmē dzīvības ciklu.
Skatītājs jautā: Cik ilgi mums vēl ir palicis dzīvot? Mēs vairs nespēsim atbrīvoties no tā kvantuma plastmasas.
“Planktonam, attiecībā uz mikroplastmasu, liktenis ir ļoti skumjš. Planktona organismi bieži vien ir filtrējoši. Tas nozīmē, ka viņi filtrē ūdeni un tādā veidā uzņem barības daļiņas, kas atrodas ūdenī. Planktona organismi nefiltrē pēc principa – ēdams, neēdams –, bet viņi filtrē pēc tā, ka kaut kas ir gana mazs, lai to varētu apēst, vai pārāk liels, lai to nevarētu apēst,” stāsta eksperte.
Dimante-Deimantoviča norāda, ka zivis ir tikpat pilnas ar plastmasu kā visi citi organismi, kas ir mums apkārt. “Mēs to uzņemam. Tās ir zivis, tie ir dzīvnieki, augi, un tie ir arī cilvēki,” norāda eksperte.
Kas ir planktoni?
Planktoni ir mikroskopiski organismi, kas dzīvo ūdenī un lielākoties plūst kopā ar ūdens straumēm. Tie ir ļoti dažādi, bet tos var iedalīt divās galvenajās grupās.
Fitoplanktoni – tas ir ūdens “augs”, piemēram, mikroskopiskas aļģes. Tie fotosintēzes procesā ražo skābekli un patērē oglekļa dioksīdu.
Zooplanktoni – tas ir ūdens “dzīvnieks”, piemēram, mazi vēžveidīgie vai citi mikroorganismi, kas pārtiek no fitoplanktoniem vai citiem zooplanktiem.
Kāpēc planktoni ir svarīgi:
Skābekļa ražošana: Fitoplanktoni fotosintēzes laikā rada apmēram pusi no pasaules skābekļa – pat vairāk nekā meži.
Pārtikas ķēdes pamats: Zooplanktoni ir barības avots zivīm, kas savukārt baro lielākus jūras dzīvniekus un cilvēkus. Planktomi ir pamats gandrīz visām jūras pārtikas ķēdēm.
Ogļskābās gāzes absorbēšana: Fitoplanktoni palīdz samazināt oglekļa dioksīdu atmosfērā, tādējādi ietekmējot klimatu.
Ekosistēmu indikatori: Planktoni ir ļoti jūtīgi pret ūdens kvalitāti un temperatūru. To daudzums un sastāvs var rādīt ūdens ekosistēmas stāvokli.
Vienkārši sakot, planktoni ir dzīvības pamats ūdeņos, jo tie nodrošina skābekli, barību un ekosistēmu stabilitāti.