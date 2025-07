Kā vēsta ārzemju mediji, naktī uz 20. jūliju droni uzbrukuši Maskavai un Piemaskavai, kā rezultātā izcēlušies ugunsgrēki. Krievijas spēki tā centās notriekt bezpilota lidaparātus, ka atlūzas krita tieši uz automašīnām un dzīvojamām mājām.

Krievijas Aizsardzības ministrija ziņoja par 16 notriektiem bezpilota lidaparātiem. Pēc atlūzu krišanas aizdegās automašīnas, bojāts daudzdzīvokļu dzīvojamais nams, paziņoja Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins savā Telegram kanālā.

Turklāt dronu uzbrukuma dēļ visās Maskavas lidostās – Šeremetjevā, Domodedovā, Vnukovā un Žukovskā – tika pārtraukta to darbība.

Naktī sprādzieni bija dzirdami arī Tulā.

❗️Drones attacked the 🇷🇺Moscow region at night. In 🇷🇺Zelenograd, a residential building was damaged by Russian air defense.

Explosions were also heard in 🇷🇺Tula.

An “interception” plan was implemented at all Moscow airports.

The Russians claim to have shot down 93 UAVs,… pic.twitter.com/XhYukwFUIn

