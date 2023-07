Lai taromāts atpazītu un pieņemtu depozīta taru, tai jābūt marķētai ar Latvijas depozīta simbolu, turklāt PET pudeles, tāpat kā skārdenes nedrīkst būt saplacinātas. Publicitātes foto

Dziesmu un deju svētku norišu vietās uzstādīti 25 depozīta punkti







Dziesmu un Deju svētku norišu vietās uzstādīti 25 depozīta punkti, aģentūru LETA informēja SIA “Cido grupa”.

Svētku teritorijā izvietotās depozīta iepakojumu savākšanas vietas paredzētas tikai iepakojumu nodošanai un desmit centu depozīta maksu par nodoto iepakojumu tajās saņemt atpakaļ nevarēs.

Depozīta grozu uzstādīšanu svētku norises vietās nodrošina Dziesmu un deju svētku rīkotāji kopā ar zīmolu “Mangaļi”, kur aicina dalībniekus nodot otrreizējai pārstrādei svētku laikā bez maksas pieejamās minerālūdens “Mangaļi” pudeles.

Vietās ar lielāko cilvēku plūsmu ir uzstādīti īpaši lielie depozīta grozi – trīs Mežaparkā, pieci Daugavas stadionā un pa vienam lielajam depozītam grozam – Esplanādē, Līvu laukumā, Doma laukumā, Vērmanes dārzā, Andrejsalā, Arēnā Rīga.

Svētku lielākajās norises vietās, Mežaparkā un Daugavas stadionā, SIA “Depozīta iepakojumu operators” (DIO) no 6.jūlija vienreiz dienā nodrošinās depozītu grozu iztukšošanu.

“Cido grupa” ir noslēgusi līgumu par tukšā iepakojuma izvešanu un pārstrādāšanu.

Jau ziņots, ka “Mangaļi” ir viens no svētku oficiālajiem atbalstītājiem un bez maksas nodrošina minerālūdeni uz visu svētku norises laiku – kopā 322 586 ūdens pudeles.

DIO pagājušajā gadā, kad Latvijā sāka darboties depozīta sistēma, strādāja ar 18,474 miljonu eiro apgrozījumu un 4,086 miljonu eiro peļņu.

Kompānija reģistrēta 2020.gadā, un tās pamatkapitāls ir 124 500 eiro. Kompānijas īpašnieki ir SIA “Alus un dzērienu iepakojuma savienība” (18,07%), SIA “Coca-Cola HBC Latvia” (18,07%), SIA “Cido grupa” (12,05%), AS “Cēsu alus” (12,05%), AS “PET Baltija” (12,05%), AS “Aldaris” (12,05%), Latvijas Mazumtirgotāju biedrība (9,64%) un Latvijas Alus darītāju savienība (6,02%).

Tāpat ziņots, ka “Cido grupa” 2021.gadā strādāja ar 70,578 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 3,8% mazāk nekā gadu iepriekš, vienlaikus kompānijas peļņa pērn saruka par 16,7% un bija 2,843 miljoni eiro. Finanšu dati par 2022.gadu vēl nav publiskoti.

“Cido grupas” 99,99% kapitāldaļu īpašniece ir Dānijas “Royal Unibrew”. Kompānija reģistrēta 1994.gadā, un tās pamatkapitāls ir 1 117 054 eiro.