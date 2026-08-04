Samanta Tīna veselu mēnesi glabājusi brīnišķīgos jaunumus – pasaulē nākusi viņas meitiņa 0
Dziedātāja Samanta Tīna sociālajos tīklos ar saviem sekotājiem dalījusies brīnišķīgā dzīves notikumā – viņa kļuvusi par māmiņu meitiņai.
Kā liecina dziedātājas ieraksts vietnē “Instagram”, mazulīte pasaulē ieradusies jau pirms mēneša, taču tikai tagad Samanta izlēmusi šajos priecīgajos jaunumos dalīties ar plašāku sabiedrību.
Publicējot īsu video, kurā redzamas meitiņas kājiņas, dziedātāja raksta: “Jau veselu mēnesi es mācos būt par vēl labāku sevis versiju un vislabāko piemēru VIŅAI! Pateicībā.”
LA.LV pievienojas sveicējiem un novēl jaunajai māmiņai un viņas meitiņai veselību, mīlestību un skaistiem mirkļiem piepildītu laiku!