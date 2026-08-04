Foto: SWNS/Scanpix/LETA

Pēc gulbēnu traģiskās bojāejas iedzīvotāji pieprasa nekavējoties aizliegt makšķerēšanu Māras dīķī 0

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LA.LV
12:34, 4. augusts 2026
Ziņas Dabā

Pēc divu gulbēnu bojāejas Māras dīķī Āgenskalna iedzīvotāji rosina aizliegt šajā vietā makšķerēšanu. Putni sapinušies makšķerauklās un norijuši āķus, bet par vēl viena gulbēna dzīvību turpina cīnīties biedrības “Drauga spārns” ornitologi, norāda 360TV Ziņas.

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Iniciatīvas autore Kristīne Skrīvele uzsver, ka mērķis nav vērsties pret makšķerniekiem, bet gan pasargāt ūdensputnus vietā, kur šādi gadījumi atkārtojas.

Skrīvele norāda, ka kritiķiem vajadzētu redzēt, kādas ciešanas putniem sagādā norītie āķi un vizuļi. Viņa pati ir makšķerniece, taču uzskata, ka nelielajā Māras dīķī makšķerēšanu varētu aizliegt, lai novērstu turpmāku kaitējumu gulbjiem. Tuvākajā laikā iecerēts iniciatīvu iesniegt portālā “ManaBalss.lv”, aicinot Rīgas domi noteikt šādu aizliegumu.

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Tikmēr Rīgas domē skaidro, ka makšķerēšanas aizliegumu ieviest nav iespējams uzreiz, jo tam nepieciešami dažādi saskaņojumi un grozījumi normatīvajos aktos.

Pašvaldība vienlaikus vērtē iespējas iztīrīt Māras dīķi no makšķerēšanas piederumiem, taču arī šis process prasīs laiku un rūpīgu sagatavošanos.

Rīgas dome sola tuvākajās dienās konsultēties ar ornitologiem un citiem speciālistiem, lai lemtu par iespējamiem risinājumiem gulbju aizsardzībai. Par konkrētu rīcības plānu pašvaldība plāno informēt tuvākajās dienās.

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