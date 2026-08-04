Armandam Simsonam par publiskajiem izteikumiem nācies skaidroties tiesas priekšā 0
Populārais pasākumu vadītājs Armands Simsons ir iesaistīts tiesvedības procesā. Aģentūras “PromoStart” vadītāja Antra Sila pret viņu cēlusi prasību, apgalvojot, ka Simsons izplatījis informāciju, kas aizskārusi viņas godu un cieņu.
Kā Antra Sila atklājusi izdevumam “Kas Jauns”, viņa sākotnēji cerējusi izvairīties no tiesu darbiem, taču viņas vairākkārtējie mēģinājumi sazināties un atrisināt situāciju miera ceļā cietuši neveiksmi. Prasības iesniedzēja pieprasa oficiālu atvainošanos un izteikumu publisku atsaukšanu.
“Vienīgais, ko no Armanda vēlējos, bija atvainošanās,” viņa skaidro žurnālam.
Tiesas sēde šajā lietā jau ir aizvadīta 29. jūlijā, un sprieduma pasludināšana gaidāma tuvāko nedēļu laikā. Līdz tam brīdim Sila no plašākiem komentāriem atturas, un arī pats Armands Simsons izvēlējies par notikušo klusēt.
Lai gan situācija nonākusi līdz tiesai, aģentūras vadītāja norāda, ka strīds sakņojas tikai konkrētajos publiskajos izteikumos, un viņa neapšauba Simsona profesionālās spējas: “Man nav nekādu personīgu pretenziju pret Armandu Simsonu kā pasākumu vadītāju.”
Simsons publiski apsūdzējis Antru Silu krāpniecībā un negodprātīgā rīcībā, apgalvojot, ka viņa viņu “uzmetusi”, pēkšņi atceļot sadarbību tikai dienu pirms pasākuma.
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