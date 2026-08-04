Tie uzsūc un glabā laimi: 7 priekšmeti, kam jābūt katra latvieša mājoklī 0
Mēdz teikt, ka mājas ir tur, kur mūsu sirds. Bet latvietim mājas ir tur, kur skapītī stāv vismaz trīs tukšas ievārījuma burkas “katram gadījumam” un pie durvīm žūst kadiķa zariņi.
Ja vēlies, lai mājās plūst nauda, valda miers un skauģu domas paliek aiz durvīm, pārbaudi, vai tavā mājoklī ir šie 7 maģiskie priekšmeti!
1. Pīlādža zars
Ezotēriķi ir vienisprātis – pīlādzis ir latviešu spēcīgākais aizsardzības augs. Senči divus pīlādža zariņus sasēja ar sarkanu vilnas diegu krustā un lika virs durvīm.
Kā tas strādā? Tas darbojas kā enerģētiskais filtrs. Cilvēks, kurš ienāk tavās mājās ar skaudību vai sliktiem nodomiem, šī viedā koka ietekmē fiziski sāk justies neērti un vēlas ātrāk doties prom.