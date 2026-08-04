FOTO: Valsts policija
FOTO: Valsts policija
Valsts policija

Aizdomās par seksuālu vardarbību pret bērnu hokeja nometnē apcietināts treneris: policija pieļauj, ka upuru ir vairāk 0

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LA.LV
8:54, 4. augusts 2026
Ziņas Krimināls

Valsts policijā 2026. gada 24. jūlijā saņemta informācija, ka Tukumā hokeja nometnes laikā viens no treneriem veicis seksuāla rakstura darbības pret mazgadīgu personu. Valsts policijā nekavējoties tika uzsākts kriminālprocess, veiktas operatīvās darbības un iespējamā vainīgā persona aizturēta, piemērojot tai drošības līdzekli – apcietinājumu. Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 160. panta ceturtās daļas. Tāpat aicinām atsaukties personas, kuras, iespējams, ir cietušas no šī trenera darbībām.

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2026. gada 24. jūlijā Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļā saņemta informācija par iespējamu seksuālu vardarbību pret mazgadīgu personu Tukumā, hokeja nometnes laikā.

Viens no nometnes dalībniekiem atklājis faktus, kas liecināja par to, ka viens no treneriem, kāds 1999. gadā dzimis vīrietis, iespējams, veicis seksuāla rakstura darbības pret mazgadīgo personu.
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Valsts policijā nekavējoties tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 160. panta ceturtās daļas par seksuālu vardarbību, veiktas operatīvās darbības un aizturēta iespējamā vainīgā persona. Jau nākamajā diena tiesa personai piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu. Arī šobrīd aizdomās turētais atrodas apcietinājumā.

Izmeklēšana kriminālprocesā turpinās un tās laikā ir iegūti materiāli un konstatēti fakti, kas liecina par to, ka cietušo personu skaits ir lielāks. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas aicina atsaukties iedzīvotājus, kuri, iespējams, ir cietuši vai kuru rīcībā ir informācija par iespējamiem seksuāla rakstura noziedzīgiem nodarījumiem. Īpašu uzmanību aicinām pievērst vecākiem, kuru bērni apmeklē hokeja nometnes. Sazināties ar policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 63004340 vai 112.

Par notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 160. panta ceturtās daļas par seksuāla rakstura darbību nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, ja tā izdarīta, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo, ja tas izraisījis smagas sekas vai ja tas izdarīts ar personu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu. Par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.

Persona iepriekš bija nonākusi policijas redzeslokā saistībā ar narkotisko vielu lietošanu 2022. gadā.

Valsts policijā turpinās aktīva izmeklēšana saistībā ar notikušo, kā arī tiek vākti pierādījumi un informācija, kas kalpotu kā pamats citu epizožu atklāšanai. Izmeklēšanas interesēs šobrīd plašāk informēt par notikušo Valsts policija atturas.

Valsts policija atgādina, ka ir svarīgi runāt ar saviem bērniem par notiekošo skolā, ārpusskolas nodarbībās un citās ikdienas gaitās, tādējādi laicīgi konstatējot iespējamu likumpārkāpumu. Ja jūsu rīcībā ir informācija par iespējamu noziedzīgu nodarījumu, aicinām nekavējoties par to ziņot Valsts policijai.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

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