Foto: Paula Čurkste/LETA

“Tā ir problēma, kas pati no sevis nepāriet” – Sandijs Semjonovs saskāries ar pēkšņām veselības likstām 0

Pievieno LA.LV
kokteilis.lv
11:33, 4. augusts 2026
Kokteilis Dzīvo

Pazīstamajam dokumentālo filmu veidotājam un žurnālistam Sandijam Semjonovam aizvadītā mēneša izskaņā nācās saskarties ar neplānotām veselības likstām – viņam steidzami veikta cirkšņa trūces operācija, vēsta žurnāls “Privātā Dzīve”.

Kokteilis
Vai tavās dzīslās rit dižciltīgo asinis? 10 uzvārdi, kas par to var liecināt 62
FOTO. Sabiedriskajā transportā nofotografēts vīrietis ar “slepenu kameru” pie kurpes – patiesība izrādās pavisam negaidīta
Viņi neesot radīti parastam darbam: numerologi nosauc datumus, kuros dzimušajiem ir lemts būt bagātiem
Lasīt citas ziņas

“Mēs vienkārši visi kļūstam vecāki. Reizi gadā cenšos veikt visas analīzes, ko iesaku darīt ikvienam, kam rūp sava veselība. Kad dakteris paziņo, ka uzreiz jātaisa operācija, nav ko vilcināties. Tā ir problēma, kas pati no sevis nepāriet. Ja neko nedarītu, situācija tikai pasliktinātos,” situāciju žurnālam skaidro Sandijs.

Pati ķirurģiskā iejaukšanās noritēja 28. jūlijā, un medicīnas iestādi Semjonovs varēja pamest jau pēc divām dienām, tomēr tagad aktīvajam žurnālistam priekšā ir ilgāks miera periods.

CITI ŠOBRĪD LASA
SIA “Ekis & Co-Positioning and Consulting” pievienojas Baltijas mediju izdevēju organizācijai
Slaktiņš okupētajā Krimā: krievu karavīrs atklāj uguni pret savējiem un nogalina mierīgos iedzīvotājus
“Ledus dāma” un “cilvēks-printeris”: kas ir šīs divas sievietes, kas patiesībā valda pār Trampa pasauli?

“Tagad divus mēnešus ir rehabilitācijas periods, līdz viss kārtīgi sadzīs. Nedrīkst neko smagu celt, arī sportot kādu laiku aizliegts. Kustēties ieteicams vieglajā režīmā,” par savu pašreizējo režīmu stāsta Sandijs.

Vairāk lasi žurnāla “Privātā Dzīve” jaunākajā numurā!

Tēmas
LA.LV Google ziņās Pievienot
SAISTĪTIE RAKSTI
“Nudien talantīgs džeks!” Randiņšovi var iet atpūsties – ļaudis sociālajos tīklos jūsmo par Sandija Semjonova jauno veikumu
VIDEO. “Mūsu uzvara karā nebūtu pretinieka izdzīšana ārā no teritorijas – būsim reāli, tas nav mūsu spēkos.” Sandijs Semjonovs intervē Raimondu Graubi
Kokteilis
Par Putina mīļāko dēvētā Kabajeva parāda savu “jauno” seju — viņu tik tikko var atpazīt
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.