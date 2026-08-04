“Tā ir problēma, kas pati no sevis nepāriet” – Sandijs Semjonovs saskāries ar pēkšņām veselības likstām 0
Pazīstamajam dokumentālo filmu veidotājam un žurnālistam Sandijam Semjonovam aizvadītā mēneša izskaņā nācās saskarties ar neplānotām veselības likstām – viņam steidzami veikta cirkšņa trūces operācija, vēsta žurnāls “Privātā Dzīve”.
“Mēs vienkārši visi kļūstam vecāki. Reizi gadā cenšos veikt visas analīzes, ko iesaku darīt ikvienam, kam rūp sava veselība. Kad dakteris paziņo, ka uzreiz jātaisa operācija, nav ko vilcināties. Tā ir problēma, kas pati no sevis nepāriet. Ja neko nedarītu, situācija tikai pasliktinātos,” situāciju žurnālam skaidro Sandijs.
Pati ķirurģiskā iejaukšanās noritēja 28. jūlijā, un medicīnas iestādi Semjonovs varēja pamest jau pēc divām dienām, tomēr tagad aktīvajam žurnālistam priekšā ir ilgāks miera periods.
“Tagad divus mēnešus ir rehabilitācijas periods, līdz viss kārtīgi sadzīs. Nedrīkst neko smagu celt, arī sportot kādu laiku aizliegts. Kustēties ieteicams vieglajā režīmā,” par savu pašreizējo režīmu stāsta Sandijs.
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