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“Apēdīšu, lai neaiziet postā” un citi no padomju laikiem pārņemti ieradumi, kas bojā figūru 0

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LA.LV
12:15, 4. augusts 2026
Veselam Dzīvesveids

Cilvēku attiecības ar ēdienu bieži vien balstās ne tikai uz izsalkuma sajūtu. Tiem, kuru ģimenes piedzīvojušas padomju laikus un preču deficītu, milzīgu lomu spēlē atmiņas par tukšajiem plauktiem un pamatproduktu trūkumu.

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Apstākļos, kad ēdiens kļuva par deficīta preci, uzturu bija grūti nosaukt par kvalitatīvu – tas ātri iedragāja veselību un izraisīja lieko svaru. Ziņu portālā Oboz.ua izskaidrots, kādi ēšanas paradumi, kuru saknes meklējamas padomju laikos, vēl joprojām liek cilvēkiem ātri pieņemties svarā un neļauj notievēt.

Maizes kults pie katra ēdiena

Laikos, kad gaļa bija greznība, bet dārzeņi ziemā aprobežojās ar kāpostiem un burkāniem, maize bija galvenais “piepildītājs”. Parunai “Maize ir visa pamatā” bija visnotaļ pragmatiska nozīme: bez tās vienkārši nevarēja paēst.

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Paradums uzkost baltmaizi pie makaroniem, pelmeņiem vai kartupeļiem palīdzēja ātri piepildīt kuņģi un iegūt sāta sajūtu. Mūsdienās veikalu plauktos ir gana daudz olbaltumvielu un šķiedrvielu, taču roka aiz inerces joprojām stiepjas pēc maizes, katrai ēdienreizei pievienojot liekas kalorijas.

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