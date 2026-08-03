Pēc festivāla apmeklējuma Baltijas jūrā noslīkst pazīstams 30 gadus vecs sportists 0
Svētdien pēcpusdienā Lietuvu satricināja traģiska ziņa – pēc festivāla “Anna Festival” Nidā Baltijas jūrā noslīka ekstrēmo sporta veidu treneris un bijušais profesionālais sportists Motiejs Lisausks. Viņam bija tikai 30 gadi, ziņo lietuviešu mediji.
2017. gadā Motiejs Lisausks kļuva par “Red Bull Risk and Slysk” slēpošanas sacensību čempionu, 2022. gadā uzvarēja sacensībās Igaunijā un regulāri piedalījās Lietuvas čempionātos.
Pēdējos gados viņš aktīvi popularizēja veikbordu un snovbordu, strādājot par treneri. Tāpat viņš bija izveidojis sporta kopienu “7AM Club” un iesaistījās dažādās citu sportistu iniciatīvās.
Pēc traģiskā negadījuma sociālajos tīklos līdzjūtības vārdus sāka publicēt gan viņa draugi, gan veikborda kopiena.
Portāls Žmonės.lt vēsta, ka svētdien plkst. 21 Motieja draugi pulcējās Nidā, ziemeļu pludmalē pie “Kupolas”, lai kopīgi sagaidītu saullēktu un godinātu viņa piemiņu.
Uz traģēdiju reaģēja arī festivāla “Anna Festival” organizatori. Viņi norādīja, ka nekad nav domājuši, ka nāksies piedzīvot ko tik sāpīgu. Organizatori izteica visdziļāko līdzjūtību bojāgājušā tuviniekiem un visiem, kas viņu pazina.
Lai gan nelaime notika pēc festivāla noslēguma, organizatori uzsvēra, ka sadarbojas ar visiem atbildīgajiem dienestiem, lai iespējami ātri noskaidrotu notikušā apstākļus. Cieņas apliecinājumam tika atcelts arī tajā dienā plānotais pasākums.
Portāls Žmonės.lt atgādina, ka svētdien pēcpusdienā tika saņemta informācija par Baltijas jūrā Nidā noslīkušu cilvēku. Kā ziņu aģentūrai BNS apstiprināja Klaipēdas apriņķa policijas pārstāve Asta Kažukauskiene, izsaukums saņemts ap plkst. 13.48.
Glābēji vīrieti izcēla no ūdens un centās atdzīvināt, tomēr viņa dzīvību glābt neizdevās. Vēlāk tika apstiprināts, ka bojāgājušais ir 30 gadus vecais Motiejs Lisausks.
Baltijas jūra
Lai gan Baltijas jūra bieži tiek uzskatīta par salīdzinoši mierīgu, katru vasaru tajā dzīvību zaudē vairāki desmiti cilvēku. Glābēji norāda, ka lielākos draudus rada spēcīgas zemūdens straumes, viļņi, aukstais ūdens un savu spēju pārvērtēšana.
Latvijā ik gadu noslīkst aptuveni 80-120 cilvēki, taču tikai daļa no šiem gadījumiem notiek Baltijas jūrā – pārējie ir upēs, ezeros un citās ūdenstilpēs. Latvija joprojām ir viena no ES valstīm ar augstāko noslīkšanas mirstības rādītāju