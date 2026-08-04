FOTO. Sabiedriskajā transportā nofotografēts vīrietis ar “slepenu kameru” pie kurpes – patiesība izrādās pavisam negaidīta 0
Kāds vērīgs vīrietis sabiedriskajā transportā pamanījis vīrieti, kuram pie apaviem piestiprināta aizdomīga, augšup vērsta ierīce, kas atgādina kameru, un ar foto dalījies sociālajos tīklos. Kamēr sabiedrība jau sāka kalt atriebības plānus, situācijas atrisinājums izrādījās pavisam negaidīts.
Ilja ar redzēto dalījās platformā “Threads”. Ir skaidri redzams, ka pie kāda vīrieša apava auklām piestiprināta neliela, gaisā ierīce ar mazu, melnu “actiņu”, kas vērsta tieši uz augšu. Autors jautāja: “Ir vēl kāds iemesls tam iespējams bez acīmredzami slimīgā?”
Kā jau tas mēdz notikt internetā, daudzi uzreiz pieņēma pašu sliktāko scenāriju – ka tā ir slēptā kamera, kas paredzēta, lai fotografētu to, kas atrodas zem sieviešu svārkiem.
“Pretīgi!” kāda komentētāja sprieda.
“Lai redzētu kas meitenēm zem bruņčiem,” cita piebilda.
Cilvēki minēja dažādas versijas – sākot ar to, ka vīrietis vēlas “iečekot kā apģērbs izskatās no apakšas”, kāds cits pat izteica pieņēmumu, ka apavi ir zagti, taču paši vērīgāki komentētāji ieviesa skaidrību un izglāba “aizdomīgā” vīrieša reputāciju.
Izrādās, aizdomīgā ierīce nemaz nav kamera – tā ir ultraskaņas ērču atbaidīšanas ierīce, kas īpaši paredzēta skrējējiem un aktīvās atpūtas cienītājiem, un tā jāpiestiprina tieši pie apavu auklām.
Šis ir lielisks atgādinājums katram – ne viss ir tā, kā sākotnēji izskatās. Pirms izdarām pārsteidzīgus secinājumus un publicējam apsūdzības sociālajos tīklos, reizēm ir vērts veltīt mirkli situācijas izpētei.