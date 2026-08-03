Foto. pexels.com/Maël BALLAND

Viņi neesot radīti parastam darbam: numerologi nosauc datumus, kuros dzimušajiem ir lemts būt bagātiem 0

Pievieno LA.LV
kokteilis.lv
18:21, 3. augusts 2026
Kokteilis Dzīvo

Neatkarīgi no jomas, kurā viņi uzsāks biznesu, tas varot nest miljonus. Numeroloģijā tiek uzskatīts, ka noteikti dzimšanas datumi esot saistīti ar īpašu enerģiju naudas un biznesa jomā. Šādi cilvēki, iespējams, nekad nekļūs patiesi bagāti, strādājot tradicionālā darbā – lielākais izrāviens varot notikt tad, kad viņi izveido savu uzņēmumu vai īsteno pašu idejas.

Kokteilis
Vai tavās dzīslās rit dižciltīgo asinis? 10 uzvārdi, kas par to var liecināt
Kokteilis
Tuvākajās nedēļās sāksies ļoti sarežģīts periods: astrologi brīdina 4 zodiaka zīmes
Veselam
Tas var piezagties gandrīz (!) nemanāmi – pazīmes, kas liecina par iespējamu vēža saslimšanu
Lasīt citas ziņas

Portāls “Times of India” vēsta, kuros datumos dzimušie cilvēki, pēc numeroloģijas pieņēmumiem, varot uzkrāt miljonus ar savām rokām.

Tēmas
LA.LV Google ziņās Pievienot
SAISTĪTIE RAKSTI
Šodien Zemi pārņem magnētiskā vētra: uzzini, kā sevi pasargāt
Kokteilis
Tuvākajās nedēļās sāksies ļoti sarežģīts periods: astrologi brīdina 4 zodiaka zīmes
Veselam
Neskaitāmi modinātāji no rīta? Eksperti brīdina par negaidītām sekām veselībai
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.