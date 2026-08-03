Viņi neesot radīti parastam darbam: numerologi nosauc datumus, kuros dzimušajiem ir lemts būt bagātiem 0
Neatkarīgi no jomas, kurā viņi uzsāks biznesu, tas varot nest miljonus. Numeroloģijā tiek uzskatīts, ka noteikti dzimšanas datumi esot saistīti ar īpašu enerģiju naudas un biznesa jomā. Šādi cilvēki, iespējams, nekad nekļūs patiesi bagāti, strādājot tradicionālā darbā – lielākais izrāviens varot notikt tad, kad viņi izveido savu uzņēmumu vai īsteno pašu idejas.
Portāls “Times of India” vēsta, kuros datumos dzimušie cilvēki, pēc numeroloģijas pieņēmumiem, varot uzkrāt miljonus ar savām rokām.