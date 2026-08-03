Šis gods uzticēts kādai pašmāju daiļavai: kļuvis zināms, kas iesildīs Kalvina Herisa koncertu Mežaparkā 0
Jau ceturtdien, 6. augustā Mežaparka Lielo estrādi pārņems elektroniskās deju mūzikas ritmi – Rīgā uzstāsies pasaulslavenais dīdžejs un mūzikas producents Kalvins Heriss. Taču pirms vakara galvenā mākslinieka uz skatuves kāps arī Latvijā labi zināma personība.
Festivāla “Positivus” oficiālajā “Instagram” kontā atklāts, ka Herisa koncerta iesildītājas gods uzticēts radio personībai un dīdžejmeitenei Maijai Rozītei.
Rozīte īpaši sagatavotā DJ setā parūpēsies par vakara muzikālo iesākumu, pirms skatuvi pārņems viens no šobrīd pazīstamākajiem elektroniskās mūzikas māksliniekiem pasaulē.
Ar priecīgajiem jaunumiem dalījusies arī pati Rozīte, neslēpjot sajūsmu par gaidāmo iespēju.
“Šie ir lieli jaunumi! Ar lielāko prieku paziņoju, ka man būs tas gods iesildīt misteru Kalvinu Herisu,” publicētajā video saka Rozīte.