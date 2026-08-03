Lelde Ceriņa atklāj savu “vājo vietu”: “Man patīk, ka vīrietis var būt kā lauva, bet…” 0
TV personība Lelde Ceriņa atklājusi, ka jau jaunībā draudzenēm teikusi – viņas mērķis nav atrast turīgu vīrieti, bet pašai izveidot veiksmīgu dzīvi un nopelnīt miljonu. Arī šobrīd šī vēlme nav zudusi.
“Miljonu es joprojām gribētu nopelnīt pati!” intervijā žurnālam “IEVA” atzina Ceriņa.
Viņa stāsta, ka laika gaitā daudz domājusi par savu vēlmi vienmēr būt stiprai un neatkarīgai. Arī terapijā viņa esot pievērsusies jautājumam, kāpēc tik ļoti svarīgi bijis visu sasniegt pašai.
“Meklēju, no kurienes tas nāk, kāpēc man tik ļoti gribas tiekties uz to stipro, neatkarīgo sievieti? Un tas pat nav stāsts par mani tagad, bet arī par mani attiecībās pirms tam – cik man svarīgi vienmēr bijis pašapliecināties, un svarīga bijusi sava personīgā finansiālā brīvība,” intervijā stāsta Lelde, kura 13 gadus bija kopā Aivi Ceriņu, kurš ir arī viņas bērnu tēvs.
Viņa teic, ka attiecībās ir patīkami apzināties, ka blakus ir cilvēks, uz kuru vari paļauties. Viņai patīk doma par vīrieti kā stipru balstu, pie kura var justies droši. Taču pēc attiecību beigām Lelde ir sapratusi, ka viņai palīdzēja tas, ka vienmēr ir strādājusi un pati pelnījusi.
Tāpat personība uzsver, ka nauda pati par sevi viņai nekad nav bijusi galvenais mērķis. Drīzāk tā nozīmējot iespēju brīvi pieņemt lēmumus un justies neatkarīgai, īpaši tagad, kad viņai ir mazi bērni.
Pilnu interviju lasi žurnālā “IEVA”!