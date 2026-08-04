“Ledus dāma” un “cilvēks-printeris”: kas ir šīs divas sievietes, kas patiesībā valda pār Trampa pasauli? 0
Baltajā namā vara koncentrējas ne tikai Ovālajā kabinetā, bet arī ap to – ap cilvēkiem, kuri regulē ASV prezidenta Donalda Trampa darbakārtību, informācijas plūsmu un pat viņa garastāvokli.
Baltā nama personāla vadītāja Sūzija Vailsa, tēlaini izsakoties, ir D. Trampa durvju sargātāja. 69 gadus vecā sieviete lemj, kas var iekļūt ASV prezidenta kabinetā un kas ne. Savukārt valsts vadītāja palīdze – 35 gadus vecā Natālija Dž. Hārpa ar mobilo printeri pavada prezidentu pat uz golfa laukumu.
Kā vēsta medijs Lrytas.lt, šīs divas sievietes kopīgiem spēkiem veido to, ko D. Tramps redz, dzird un kam tic. Viņu loma atklāj plašāku Baltā nama sistēmu, kas nevis ierobežo līdera uzvedību, bet drīzāk pielāgojas viņa garastāvokļa maiņām.
Ledus dāma
Viena no galvenajām figūrām šajā spēles laukumā ir Sūzija Vailsa – pirmā sieviete, kas ieņem Baltā nama personāla vadītājas amatu. Par “ledus dāmu” Trampa dēvētā Vailsa izceļas ar savu aprēķināto pieeju. Iepriekšējie vadītāji, piemēram, atvaļinātais ģenerālis Džons F. Kelijs, centās Balto namu vadīt kā kazarmas, mēģinot prezidentu disciplinēt, taču šī pieeja cieta sakāvi.
Vailsa, apzinoties, ka Trampu nav iespējams iegrožot, ir izvēlējusies citu taktiku – viņa nemēģina mainīt prezidenta mainīgo garastāvokli, bet gan prasmīgi pārvalda tā sekas. Kritiskos brīžos, lai novērstu postošus lēmumus vai emocionālus uzliesmojumus, viņa izmanto uzmanības novēršanas manevrus, tādējādi pasargājot visu varas aparātu no paralīzes.
Cilvēks-printeris
Ja Vailsa ir stratēģe, tad 35 gadus vecā prezidenta palīdze Natālija Dž. Hārpa ir Trampa labā garastāvokļa garante. Viņa administrācijā iemantojusi iesauku “cilvēks-printeris”, jo pat golfa laukumā seko prezidentam ar mobilo printeri, lai viņam piegādātu glaimojošus rakstus un labas ziņas.
Viņas uzdevums ir uzturēt prezidenta ego un novērst jebkādu negatīvas informācijas ietekmi. Hārpas beznosacījumu padevība un vēlme priekšniekam sniegt tikai patīkamo ir tik liela, ka ASV Slepenais dienests tajā saskata pat nacionālās drošības riskus, jo viņa savu rīcību un informācijas apriti bieži nesaskaņo ar personāla vadītāju vai citiem administrācijas darbiniekiem.
Iekšējais burbulis
Šo darbinieku veidoto informācijas telpu papildina Trampa galvenais digitālais ierocis – sociālais tīkls “Truth Social”. Lai gan platforma nes miljoniem dolāru lielus zaudējumus, tā ir neaizvietojams varas instruments. Caur to prezidents, kura ikdienas digitālo plūsmu (gandrīz viens ieraksts stundā) palīdz uzturēt speciāla komunikācijas komanda, diktē pasaules mediju dienaskārtību. Platformā ģeopolitiski draudi Irānai mijas ar prezidenta personīgo biznesa projektu, piemēram, smaržu un sporta apavu, reklamēšanu.
Diplomātijas veterāni brīdina, ka šāda emocionāla, realitātes šova stilā ieturēta pārvalde iedragā ASV autoritāti. Publiski demonstrējot savu garastāvokli un emocijas, prezidents kļūst viegli nolasāms – un to savā labā veiksmīgi izmanto gan sabiedrotie, gan ārvalstu ienaidnieki.
Kā norāda žurnālisti, kas pētījuši Baltā nama aizkulises, pats bīstamākais šajā sistēmā nav vis prezidenta uzvedība, bet gan pilnīgā izolācija. Tramps un viņa tuvāko uzticības personu loks ir ieslēgušies savā specifiskajā realitātes burbulī. Zaudējuši saikni ar ārpasauli, viņi vairs nesaprot, cik absurdu un sirreālu iespaidu viņu iekšējie izdzīvošanas noteikumi atstāj uz pārējo pasauli.