Koncerts pēkšņi tika pārtraukts… Kas īsti notika Fiņķa uzstāšanās laikā Valmierā? Pašvaldībā atklāj notikušā detaļas 0
LA.LV jau vēstījām par plašu diskusiju sociālajos medijos par repera Finķa uzstāšanos Valmierā. Kā noprotams no komentāriem, koncerta laikā kāds no skatītājiem uz skatuves, iespējams, uzmetis priekšmetu, un tas trāpījis māksliniekam. Pēc notikušā daļa publikas mēģina saprast, kas īsti noticis, bet citi jau asi vērtē gan skatītāju rīcību, gan paša mākslinieka reakciju.
“Finķis drāmas karaliene,” rakstīja ieraksta autore, pievienojot mirkļbirku “#Valmiera743”.
Komentāros uzreiz parādījās dažādas versijas par notikušo. Kāds raksta, ka “baumas klīst”, ka no publikas uz skatuves kaut kas mests un trāpījis Finķim. Pēc komentētāja teiktā, apsargi vaininieku esot aizturējuši un aizveduši.
Kas īsti notika?
Lai noskaidrotu, kas īsti notika koncerta laikā, vērsāmies pie Valmieras novada pašvaldības pārstāvjiem. Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Zane Bulmeistare informē: “Valmieras 743. dzimšanas dienas svētkos mūziķa Fiņķa koncerta laikā skatuves virzienā tika mesta pudele.
Valmieras novada pašvaldība nosoda šādu uzvedību, koncerta organizatori uzreiz pēc incidenta pārrunāja situāciju ar Fiņķi un atvainojās māksliniekam par notikušo. Jāpiemin, ka skatuves apsardzes un policijas darbinieki savus pienākumus veica atbilstoši situācijai un vainīgā persona tika identificēta un aizturēta.”