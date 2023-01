TV24 EKSKLUZĪVS VIDEO. “Šeit nav daudz smaidu, uz ceļiem noņemtas ceļazīmas,” Anša Bogustova reportāža no Kijivas Ieteikt







“Noskaņojums ir tāds, ka nav daudz smaidu. Cilvēki ir laipni. Viņi paskatās uz mašīnas numuriem, saprot, ka esam no Latvijas, tad turpina sarunu,” tā savu speciālreportāžu no Ukrainas TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” sāk Ansis Bogustovs, kurš devies uz Kijivu un ziņo no Maidena jeb Uzvaras laukuma.

Šobrīd Maidena laukuma vienīgās gaismas ir no garāmbraucošajām automašīnām. Ir izslēgtas gandrīz visas laternas, un visi gatavojas komandantstunai, kas sākas pulksten 10.00 vakarā.

Interesanti, ka dažās mājās deg gaismas, tātad ir elektrība, bet blakus mājā tiek darbināts ģenerators.

“Pilnīga taupība, ieskaitot to, ka Kijivas pievārtē vairāki lieli tirdzniecības centri būtībā ir slēgti. Gluži vienkārši tāpēc, ka pavisam drīz sāksies komandantstunda, un arī lai nebūtu lieka cilvēku pulcēšanās,” saka Bogustovs.

Viņš arī novērojis, ka pie visām pilsētām, kurām gadījies braukt cauri, visos lielākajos satiksmes mezglos notiek drošības kontrole – tā esot “uz visiem stūriem”. Katrs desmitais cilvēks ir vai nu militarizētā formastērpā vai ar vērtējošu, uzraugošu skatienu noraugās uz garāmgājējiem.

“Es neteiktu, ka te ir daudz smaidu, te drīzāk ir daudz saspringuma, rūpju un arī izmisuma, jo ir arī diezgan zema temperatūra, Maidena laukumā ir kādi -10 grādi. Apkure un daudzas citas rūpes līdz ar to cilvēkiem daudz maksā,” vērtē žurnālists.

Vaicāts par cilvēku savstarpējo izturēšanos un uzticēšanos, Bogustovs norāda, ka pagaidām pilsētā ir vēl salīdzinoši neilgu laiku. Sastaptie cilvēki esot savstarpēji laipni un runīgi, izpalīdzīgi palīdz atrast ceļu uz nepieciešamajām vietām.

Interesanta lieta, ko TV24 filmēšanas komanda ir novērojusi un par ko kara sākumā raidījumos jau stāstījis arī Jānis Slaidiņš, ir, ka daudzviet ir noņemtas ceļazīmes, lai iebraucējiem apgrūtinātu orientēšanos. Līdz ar to nemitīgi nākas stāties ceļmalās, lai lūgtu garāmgājējiem palīdzību turpmākā ceļa atrašanā.

“Šobrīd valdības kvartāls šeit Kijivā ir kā atsevišķs cietoksnis ar līdzīgiem bloka krāvumiem, smilšu maisiem un papildu kontrolēm līdzīgi kā tas Latvijā pirms 30 gadiem bija barikāžu laikā,” novērojis Bogustovs.

Vai Ukrainas galvaspilsētā atrodoties sajūta šobrīd ir droša? Vai nav sajūta, ka kuru katru brīdi kaut kas var sprāgt? “Mums Aizsardzības ministrija ir iedevusi līdzi drošības vestes un ķiveres. Skatāmies apkārt, nav nedroša sajūta. Es atļāvos neuzvilkt šo vesti, jo Kijiva ir vairākus simtus kilometru prom no reālās frontes līnijas,” stāsta žurnālists.

Vairāk par to, kas notiek Kijivā, kāda ir tās un iedzīvotāju ikdiena, skatieties pievienotajā video! TV24 arī nākamajās dienās pārraidīs Anša Bogustova reportāžas, par ko informēsim arī LA.lv.