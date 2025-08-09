#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Ekonomists Kehris: "Ministrijas ir vairāk saistītas ar partijām nekā Ministru prezidentu"

14:05, 8. augusts 2025
Kā valsts, skaitot naudu savā makā, ietekmēs iedzīvotāju labklājību – par to TV24 raidījumā “Naudas cena” diskutēja ekonomists, partijas “Latvijas attīstībai” valdes loceklis Vjačeslavs Dombrovskis, ekonomists Ojārs Kehris un OC Vision valdes loceklis Gatis Kokins. Ekonomisti ir vienisprātis, ka taupības plāna realizēšanā nepieciešams ne tikai stingrs valdības lēmums, bet arī tās autoritāte un kompetence.

Lai ietaupītu valsts līdzekļus, pēdējā laikā daudz tiek runāts par optimizāciju, samazināšanu, iekasēšanu, taču…, kā atzīst raidījuma vadītājs Armands Puče, nesanāk… Kāpēc? Gatis Kokins uzskata, ka viens no iemesliem ir fakts, ka sabiedrībā ilgi valdījis maldīgs uzskats, ka naudas valstij ir pietiekami un ka viss ir kārtībā. Un, kad realitātē viss izrādās pretēji, ir skaidrs, ka naudu vajag, jautājums – kur to ņemt? “Ar nodokļu palielināšanu jautājumu nevar atrisināt, teorētiski varētu aizņemties, bet tas kādreiz būs jāatdod… Izdevumu samazināšana ir ārkārtīgi svarīga, šeit vajadzīgs kāds lauziens, valdības pagrieziens,” uzskata Kokins.

Ojārs Kehris, piekrītot Kokinam, ka nepieciešams lauziens, piebilst, ka, viņaprāt, taupības plāna īstenošanu kavē fakts, ka ministrijām, kuru pakļautībā esošās iestādes visvairāk izjustu līdzekļu sarukšanu, ir pārāk liela vara. “Ministrijas ir saistītas ar partijām un mazāk atbild Ministru prezidentam. Un – jo tuvāk nāk vēlēšanas, jo tās vairāk atbild savām partijām, grib parādīt tieši sava sektora izaugsmi. Tā mūsu valdībai ir strukturāla problēma, tā ir vecmodīga sistēma – ministrijas ir spēcīgākas par centru. To varētu labot, ja būtu spēcīgs civildienests.” Tiesa, kā atzīst Kehris, laika gaitā daudzām ministrijām tādu cilvēku, kuri ir nevis vēlētas vai partijām pietuvinātas personas, skaits samazinājies.

“Valdībai nav ne autoritātes, ne kompetences. Premjere, finanšu ministrs saka: izdevumi jāsamazina, bet ministrijas, koalīcijas partneri atbild: mana ministrija – nē! Un tad citi arī nodomā: a kāpēc man būtu jāsamazina? Nav autoritātes,” skumji secina Vjačeslavs Dombrovskis.

Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”.

