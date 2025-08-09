Kiberuzbrukuma dēļ patlaban nav pieejamas vairākas kultūras nozares informācijas sistēmas 0
Naktī no 6.augusta uz 7.augustu piedzīvots kiberuzbrukums, kura rezultātā patlaban nav pieejamas vairākas kultūras nozares informācijas sistēmas, aģentūru LETA informēja Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC).
Kiberuzbrukums ietekmējis Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēmu, Nacionālā muzeju krājumu kopkatalogu, Kultūrkapitāla fonda projektu pieteikumu sistēmu, Latvijas Kultūras datu sistēmu un Latvijas Bibliotēku portālu.
KISC atzīmē, ka komanda aktīvi strādā pie sistēmu atjaunošanas.