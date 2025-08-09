#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto. pexels.com/Antoni Shkraba Studio

Kiberuzbrukuma dēļ patlaban nav pieejamas vairākas kultūras nozares informācijas sistēmas 0

LETA
14:36, 8. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Naktī no 6.augusta uz 7.augustu piedzīvots kiberuzbrukums, kura rezultātā patlaban nav pieejamas vairākas kultūras nozares informācijas sistēmas, aģentūru LETA informēja Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC).

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Tas vistiešākajā mērā skar mūs” – par šķiršanos paziņo iemīļotas radio SWH personības – Kaspars Breidaks un Sanda Dejus 2
Kokteilis
Šodien maģiskais divu bezgalību datums – 08.08.! Vienai zodiaka zīmei tā ir gada veiksmes diena, bet vienai – jābūt superuzmanīgai
11 lietas, par kurām agrāk kaunējās, bet tagad tās uzskata par normālām
Lasīt citas ziņas

Kiberuzbrukums ietekmējis Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēmu, Nacionālā muzeju krājumu kopkatalogu, Kultūrkapitāla fonda projektu pieteikumu sistēmu, Latvijas Kultūras datu sistēmu un Latvijas Bibliotēku portālu.

KISC atzīmē, ka komanda aktīvi strādā pie sistēmu atjaunošanas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Bankas karšu pīkstināšana patiesībā nav drošākais maksāšanas veids
TV24
Solovjovs: Kiberkarš ar Krieviju jau notiek, un Latvija tiek galā
Datorspeciālists: Kurā brīdi VID sāks kontrolēt mūsu ledusskapja un atkritumu urnas saturu?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.