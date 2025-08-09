“Viņi pieņem lēmumu!” VID skaidro, vai varēs piekļūt Latvijas iedzīvotāju viedtālruņu datiem 0
Valsts ieņēmumu dienestā (VID) datu klonēšana ir reta un rūpīgi izvērtēta procedūra. Kā TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” skaidro Santa Garanča, VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktore, par to, vai konkrētā lietā nepieciešama šāda darbība, lemj speciālisti, balstoties uz sistēmu analīzi un konkrētās situācijas izvērtējumu.
VID darbinieki, kuriem ir pieeja sistēmai, datoriem vai, kā VID to dēvē, koferiem, nebūs tie, kas izlems, kā ir jārīkojas. Garanča stāsta, ka VID ir milzīgas sistēmas, kas analizē nodokļu maksātājus, un pēc sistēmas datiem tiek izvēlēts, kur tālāk doties – kā rīkoties.
“Tad šis darbs tiek uzticēts speciālistiem, kas atbildīgi par administrēšanas pasākumiem, kuri prot un zina, kā vislabākā veidā to darīt. Viņi iepazīstas ar konkrēto situāciju un pieņem lēmumu, vai vajadzētu veikt datu klonēšanu, vai tas nebūs lietderīgi. Mēs nevaram šo darīt simtiem un tūkstošiem reižu gadā – ir ļoti ierobežots skaits gadījumu, kad mēs varam atļauties to darīt, jo dati ir jāapstrādā,” skaidro Garanča.
Viņa turpina, sakot, ka cilvēku, kas to spēj darīt, ir ļoti nedaudz. Šogad datu klonēšana izdarīta 67 reižu no 3000 gadījumu, kuros VID bija novērojis iespējamus pārkāpumus.
Garanča uzsver, ka jebkurš VID lēmums ir pārsūdzāms. Sūdzības VID parasti saņem tad, kad persona saprot, ka viņas lietā VID ir atradis kaut ko nevēlamu.